رابط تحميل نتائج السادس الإعدادي pdf العراق 2023 دور أول عبر نتائجنا

كشفت وزارة التربية العراقية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمي على “فيس بوك”، عن عدم إعلان نتائج السادس الإعدادي حتى الآن، مؤكدًا أن النتائج الخاصة بهذا الفصل الدراسي وصلت إلى المرحلة النهائية ضمن عملية التصحيحي والتدقيق النهائي، فضلاً عن أن الوزارة ستُعلن بشكل محدد عبر موقعها الرسمي جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول بالنتيجة لكي يتعرف عليه الجميع في جميع محافظات العراق، والتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات السادس الإعدادي بدأت يوم 21 يونيو 2023 وحتى يوم 12 يوليو 2023 الماضي، فضلاً عن أنه بعد الانتهاء من جميع عمليات الاختبارات بدأت عملية تصحيح جميع أوراق الامتحانات على مستوى المحافظات، ودخولها إلى المراجعة النهائية من أجل دقة البيانات ووصولها إلى نسبة 100%، من أجل حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات الذي قام بتأديتها مؤخرًا.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 في العراق وفقًا لما يلي:-