pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة العراق molsa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والتي أكدت أن عدد المستفيدين من الوجبة الرابعة بلغ حوالي 65186 أسرة عراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل ورابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة بالعراق ….

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني مخصص للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

في البداية يجب الضغط على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول على اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية 2023.

ادخل رقم البطاقة الذكية للشخص المستفيد.

كتابة الكود المرئي الواضح أمامك والمكون من 5 أرقام.

اضغط على تحميل ملف pdf.

ابحث عن اسم المستفيد من خلال كتابته رباعي في خانة البحث.

في حالة ظهور اسم المستفيد ضمن أسماء الوجبة الرابعة، يجب التأكد من صحة تاريخ الميلاد المكتوب.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن توافر عدد من الشروط في الاشخاص الراغبين في الحصول على الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين والأسر محدودي الدخل، والغير قادرين على شراء مستلزماتهم من طعام وشراب، وإليكم الشروط ….