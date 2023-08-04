وانت في بيتك بسهولة”.. الاستعلام عن فاتورة مياه شهر أغسطس 2023

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقديم خدمة جديدة للمواطنين في إطار التحول الرقمي، وذلك عن طريق تمكينهم من الاستعلام عن قيمة فاتورة مياه شهر أغسطس 2023 عبر الإنترنت، وتتبع الشركة أسلوبًا سهلاً ومبسطًا يتيح للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة، ويمكن للمواطن الآن زيارة موقع الشركة على الإنترنت أو تطبيقها المخصص، حيث سيجد خياراً للاستعلام عن فاتورة المياه لدفع الفاتورة بكل سهولة.

الاستعلام عن فاتورة مياه شهر أغسطس

للقيام بعملية استعلام فاتورة مياه شهر أغسطس 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية وفقًا لتوضيح الشركة:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الرابط المقدم.

اختر من القائمة المتاحة خيار “خدماتنا”.

في قائمة الخدمات المتاحة، ابحث عن خيار “احسب فاتورتك بنفسك” وقم باختياره.

سيتم طلب منك كتابة جميع البيانات المطلوبة، وتشمل هذه البيانات: المحافظة التي تقيم فيها، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات المستهلكة.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، ستظهر قيمة فاتورة المياه لشهر أغسطس 2023، وستتضمن هذه الفاتورة: كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة التي تنتمي إليها الاستهلاك، سعر المتر للمياه، قيمة استهلاك المياه، رسوم الصرف الصحي، رسوم خدمات الجهاز التنظيمي، وإجمالي مبلغ الاستهلاك.

دفع فواتير المياه

يتمكن المواطنون الآن من دفع فواتير المياه بسهولة ويسر دون الحاجة لمغادرة المنزل، حيث تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خيارات متعددة للدفع عبر الطرق الإلكترونية والتقليدية.

الطرق الإلكترونية:

يمكن للمواطنين دفع فواتير المياه عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يتطلب ذلك إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من الحساب، ومن ثم يمكنهم تحديد طريقة الدفع المناسبة مثل الدفع ببطاقة الائتمان أو الدفع الإلكتروني عبر الحساب البنكي.

الطرق التقليدية:

يمكن للمواطنين دفع فواتير المياه بزيارة أقرب فرع لشركة المياه في منطقتهم واستلام وصل المياه من الموظفين المختصين هناك، كما يمكنهم أيضًا دفع الفواتير من خلال التوجه إلى المحصلين التابعين لشركة المياه وتقديم المبلغ النقدي لهم.