بسهولة”.. تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى للجامعات موقع التنسيق الالكتروني tansik.mod.gov.eg

يهتم الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالتعرف على طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خاصة للطلاب الذين سيشتركون في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، ويأملون في الحصول على هذه المعلومات قبل انطلاق الموقع بساعات.

تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

تبدأ عملية تسجيل الرغبات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى غدًا السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس الحالي، لذلك يرجى على الطلاب المشاركين في التنسيق التحقق من الموقع واتباع الخطوات المبينة لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح، هذه الخطوات ستساعد الطلاب في تجنب الأخطاء والتأكد من أن عملية التسجيل تتم بنجاح، ومن المهم أن يكون الطلاب وأولياء الأمور على علم بالمواعيد النهائية والتعليمات اللازمة للتنسيق حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الكليات والتخصصات المفضلة لهم.

موقع التنسيق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة من القائمة.

أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بتسجيل الرغبات التي ترغب في التقدم إليها، ويمكنك إدخال ما يصل إلى 75 رغبة.

بعد إدخال الرغبات اضغط على زر “تم” أو “تأكيد الرغبات” لتأكيد تسجيلها.

ستظهر لك قائمة بالرغبات التي قمت بتسجيلها مع ظهور رقم الإيصال المرتبط بها.

ينصح بحفظ القائمة أو طباعتها للحصول على نسخة احتياطية، أو للتعديل عليها في حال رغبتك في ذلك.

الأخطاء الشائعة حول تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 2023

الذهاب مباشرة للجامعات للتقديم بدلاً من استخدام موقع التنسيق الإلكتروني.

مشاركة الرقم السري مع أشخاص آخرين لتسجيل الرغبات بدلاً من القيام بذلك بنفس الطالب.

الاعتقاد بأن هناك فترات محددة لتسجيل الرغبات بالموقع الإلكتروني.

عدم استكمال قائمة الرغبات الكاملة المتاحة للطالب (75 رغبة).

تسجيل الرغبات بشكل عشوائي دون مراعاة الترتيب.

صعوبة طباعة الرغبات المسجلة عبر الموقع.

الاعتقاد بأنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد التسجيل.

التسرع في اختيار الرغبات دون النظر للمجموع العام للطالب.

الصحيح: يجب على الطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، الحفاظ على الرقم السري سريًا، تسجيل الرغبات بعناية، والاحتفاظ بنسخة محفوظة للرغبات المسجلة، كما يمكن تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق، والتركيز على اختيار الرغبات وفقًا للمجموع العام للطالب.