رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023″.. ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة أدبي وعلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل الرغبات المرحلة الأولى لتنسيق الكليات للعام الجامعي 2023، ويبدأ التسجيل في الرغبات للمرحلة الأولى يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ومن المقرر أن تستمر فترة تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات لعام 2023 لطلاب الشعب الثلاث في الثانوية العامة، وهي “شعبة الأدبي” و”شعبة علمي علوم” و”شعبة علمي رياضة”، فيما يلي مزيد من التفاصيل.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023

سيتاح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2023 في الدور الأول التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، يتمثل الهدف من هذا التسجيل في تلبية الحد الأدنى المطلوب للشعب الثلاث في الثانوية العامة وترتيب الطلاب في تلك الجامعات وفقًا لتفضيلاتهم، يمكنك الوصول إلى موقع التسجيل من خلال الرابط التالي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لشعبة الأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى للجامعات لعام 2023 لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، وقد تم تحديد الحد الأدنى في هذه المرحلة من التنسيق لعام 2023 للشعبة الأدبية عند مجموع 289.5 درجة، أي ما يعادل نسبة 70.61% فأكثر من الدرجة الكلية.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الشعبة العلمية

وفيما يتعلق بالشعبة العلمية في قسم الرياضة أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر عن نسبة الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023، وكان الحد الأدنى في هذه المرحلة من التنسيق لعام 2023 لطلاب الشعبة العلمية في قسم الرياضة عند مجموع 342 درجة، وهذا يعني أن المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات لهذا العام ستكون لطلاب الشعبة العلمية في قسم الرياضة الذين حصلوا على نسبة 83.41% فأكثر من الدرجة الكلية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023