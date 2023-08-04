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لو بتحب الجديد أركب وهيص”.. أرخص سيارة أوروبية جديدة فى مصر رينو لوجان

ahmed.khaledمنذ 48 دقيقة
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رينو لوجان
رينو لوجان

تعتبر رينو لوجان موديل 2022 التي يقدمها الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر أرخص سيارة أوروبية في السوق المحلي خلال أغسطس الجاري حيث تبدأ أسعارها من 415 ألف جنيه، وتحظى رينو لوجان بتنوع فئاتها وأسعارها، حيث تتوفر بعدة فئات تختلف في التجهيزات والمواصفات.

رينو لوجان
رينو لوجان

مواصفات رينو لوجان

النوعالمواصفات
المحرك4 سلندر سعة 1600 سي سي
ناقل الحركةأوتوماتيكي 4 سرعات
القوة110 حصان
عزم الدوران الأقصى148 نيوتن/متر عند 3750 لفة بالدقيقة
استهلاك الوقود6.2 لتر/100 كم
السرعة القصوى175 كم/س
الأبعاد
الطول4354 مم
العرض1496 مم
قاعدة العجلات2635 مم
مساحة التخزين الخلفية510 لتر
حجم العجلات15 و 16 بوصة
نظام الأمان
وسائد هوائيةللسائق والراكب الأمامي
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)متوفر
توزيع اليكتروني للفرامل (EBD)متوفر
حساسات الركن الخلفيةمعززة بكاميرا
التجهيزات الداخلية
شاشة تعمل باللمسقياس 7 بوصة
تكييف هواء أوتوماتيكيمتوفر
توصيل بالأجهزة الذكيةبلوتوث، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو

أسعار سيارة رينو لوجان

تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة من 415 ألف جنيه، فيما تتوفر الفئة الثانية بسعر 425 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 445 ألف جنيه، وبسبب تلك الأسعار المناسبة تظل رينو لوجان السيارة الأرخص سعرًا في قائمة سيارات قطاع الأوروبي المتاحة في السوق المحلي.

سيارة رينو لوجان

رينو لوجان موديل 2022 تعد أرخص سيارة أوروبية في السوق المحلي بمصر حيث تتوفر بأربع فئات مختلفة تختلف في التجهيزات والأسعار، وتعتبر خياراً ممتازاً لمن يبحثون عن سيارة اقتصادية وموفرة للوقود مع تجهيزات أمان وتكنولوجيا حديثة وبأسعار مناسبة.

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ahmed.khaledمنذ 48 دقيقة
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