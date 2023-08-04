لو بتحب الجديد أركب وهيص”.. أرخص سيارة أوروبية جديدة فى مصر رينو لوجان

تعتبر رينو لوجان موديل 2022 التي يقدمها الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر أرخص سيارة أوروبية في السوق المحلي خلال أغسطس الجاري حيث تبدأ أسعارها من 415 ألف جنيه، وتحظى رينو لوجان بتنوع فئاتها وأسعارها، حيث تتوفر بعدة فئات تختلف في التجهيزات والمواصفات.

مواصفات رينو لوجان

النوع المواصفات المحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ناقل الحركة أوتوماتيكي 4 سرعات القوة 110 حصان عزم الدوران الأقصى 148 نيوتن/متر عند 3750 لفة بالدقيقة استهلاك الوقود 6.2 لتر/100 كم السرعة القصوى 175 كم/س الأبعاد الطول 4354 مم العرض 1496 مم قاعدة العجلات 2635 مم مساحة التخزين الخلفية 510 لتر حجم العجلات 15 و 16 بوصة نظام الأمان وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) متوفر توزيع اليكتروني للفرامل (EBD) متوفر حساسات الركن الخلفية معززة بكاميرا التجهيزات الداخلية شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة تكييف هواء أوتوماتيكي متوفر توصيل بالأجهزة الذكية بلوتوث، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو

أسعار سيارة رينو لوجان

تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة من 415 ألف جنيه، فيما تتوفر الفئة الثانية بسعر 425 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 445 ألف جنيه، وبسبب تلك الأسعار المناسبة تظل رينو لوجان السيارة الأرخص سعرًا في قائمة سيارات قطاع الأوروبي المتاحة في السوق المحلي.

سيارة رينو لوجان

رينو لوجان موديل 2022 تعد أرخص سيارة أوروبية في السوق المحلي بمصر حيث تتوفر بأربع فئات مختلفة تختلف في التجهيزات والأسعار، وتعتبر خياراً ممتازاً لمن يبحثون عن سيارة اقتصادية وموفرة للوقود مع تجهيزات أمان وتكنولوجيا حديثة وبأسعار مناسبة.