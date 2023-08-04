هتشتري عربية أخيراً”.. أرخص سيارة مستعملة في مصر هيونداي اكسيل موديل 1995

يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، ويوجد تنوع كبير في الإصدارات المتاحة من مختلف العلامات التجارية في مصر، سواء كانت سيدان أو هاتشباك، ويتوفر أيضًا تنوع كبير في التجهيزات الفنية والتقنية.

أرخص سيارة مستعملة هيونداي اكسيل موديل 1995

تعتبر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 واحدة من أشهر إصدارات الصانع الكوري الجنوبي في مصر، تم إطلاق هذه النسخة بتصميم سيدان وهاتشباك، وتعد من بين السيارات الاقتصادية المعروفة في السوق المصري بسبب توفر قطع الغيار الخاصة بها وسهولة صيانتها، تتميز هيونداي اكسيل بتصميمها المميز وأدائها الجيد، وقد حققت شعبية كبيرة في السوق المصري على مدى السنوات العديدة.

مواصفات هيونداي اكسيل موديل 1995

المحرك كربراتير سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ناقل الحركة مانيوال خماسي النقلات نظام الدفع دفع أمامي للعجلات مساحة التخزين الخلفية واسعة المقصورة الداخلية واسعة ومريحة الأبعاد الخارجية طول قاعدة العجلات: 2.383 متر

الطول الكلي: 4.282 متر

العرض: 1.608 متر

الارتفاع: 1.384 متر حجم العجلات تبدأ من 14 بوصة تجهيزات داخلية نظام صوتي ترفيهي

سنتر لوك للأبواب

سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1995

تقدم السيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 في السوق المصري بأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه، ومن الضروري دائمًا إجراء فحص متأني عند شراء سيارة مستعملة، يشمل فحص الهيكل الداخلي والخارجي والتحقق من القدرات الميكانيكية والفنية للسيارة، والحصول على تقرير عن حالة السيارة من قبل فني مختص يساعد في التأكد من سلامة وأداء السيارة قبل الشراء، ويقلل من مخاطر وجود أعطال غير متوقعة فيما بعد.