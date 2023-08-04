لازم تبقي عارف”.. قانون المرور زيادة سنوية 6% للسيارات من 1300-1600 CC

قام قانون المرور بتحديد زيادة فئات الرسوم والضرائب على السيارات سنويًا بنسبة 6% من قيمة الرسم المفروض في البداية، وذلك حتى لا تتجاوز الزيادة ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ويجب أن لا تشمل هذه الزيادة أي أحكام إعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو أي قوانين أخرى.

زيادة الرسوم

تخصص حصيلة هذه الزيادة في الرسوم والضرائب لتمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يعني أن الأموال التي تجمع من هذه الزيادة سيتم استخدامها لتحسين وتحديث البنية التحتية للنقل ودعم تطوير التقنيات الذكية في قطاع النقل.

ونصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي: