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لازم تبقي عارف”.. قانون المرور زيادة سنوية 6% للسيارات من 1300-1600 CC
قام قانون المرور بتحديد زيادة فئات الرسوم والضرائب على السيارات سنويًا بنسبة 6% من قيمة الرسم المفروض في البداية، وذلك حتى لا تتجاوز الزيادة ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ويجب أن لا تشمل هذه الزيادة أي أحكام إعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو أي قوانين أخرى.
زيادة الرسوم
تخصص حصيلة هذه الزيادة في الرسوم والضرائب لتمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يعني أن الأموال التي تجمع من هذه الزيادة سيتم استخدامها لتحسين وتحديث البنية التحتية للنقل ودعم تطوير التقنيات الذكية في قطاع النقل.
ونصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
|الفئة
|السعة اللترية
|الرسم/الضريبة (جنيه)
|الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
|أقل من 1300
|60
|الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
|1300 – 1600
|75
|الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
|1601 – 2000
|150
|الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
|2001 – 2500
|250
|الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
|أكثر من 2500
|350
|سيارات الجمرك
|—
|1000
|الدراجات النارية
|—
|20
|أتوبيس النقل الخاص
|—
|200
|أتوبيس الرحلات
|—
|200
|الأتوبيس العام
|—
|200
|أتوبيس السياحة
|—
|200
|أتوبيس المدارس
|—
|50
|الأجرة + الأجرة دراجة نارية (التوك توك)
|—
|25
|الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
|2 – 7
|250
|الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
|أكبر من 7
|300
|السيارات المقطورة
|—
|400
|سيارات الحكومة
|—
|50
|سيارات القطاع العام
|—
|50
|سيارات المحافظة
|—
|50
|سيارات المعدات الثقيلة
|—
|500
|المقطورات الزراعية
|—
|50
|سيارات المنطقة الحرة
|—
|100
|سيارات الهيئة الدبلوماسية
|—
|50
|سيارات الملاكي مميز
|—
|50
|الجرار الزراعي
|—
|50
|سيارات تحت الطلب
|—
|50
|السيارات الملحقة
|—
|600