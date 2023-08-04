أخبار مصر

لازم تبقي عارف”.. قانون المرور زيادة سنوية 6% للسيارات من 1300-1600 CC

ahmed.khaledمنذ ساعة واحدة
0

قام قانون المرور بتحديد زيادة فئات الرسوم والضرائب على السيارات سنويًا بنسبة 6% من قيمة الرسم المفروض في البداية، وذلك حتى لا تتجاوز الزيادة ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ويجب أن لا تشمل هذه الزيادة أي أحكام إعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو أي قوانين أخرى.

زيادة الرسوم

تخصص حصيلة هذه الزيادة في الرسوم والضرائب لتمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يعني أن الأموال التي تجمع من هذه الزيادة سيتم استخدامها لتحسين وتحديث البنية التحتية للنقل ودعم تطوير التقنيات الذكية في قطاع النقل.

ونصت المادة الثانية من قانون المرور على إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

الفئةالسعة اللتريةالرسم/الضريبة (جنيه)
الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300أقل من 130060
الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 16001300 – 160075
الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 20001601 – 2000150
الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 25002001 – 2500250
الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500أكثر من 2500350
سيارات الجمرك1000
الدراجات النارية20
أتوبيس النقل الخاص200
أتوبيس الرحلات200
الأتوبيس العام200
أتوبيس السياحة200
أتوبيس المدارس50
الأجرة + الأجرة دراجة نارية (التوك توك)25
الفئات ذات السعة اللترية من 2-72 – 7250
الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7أكبر من 7300
السيارات المقطورة400
سيارات الحكومة50
سيارات القطاع العام50
سيارات المحافظة50
سيارات المعدات الثقيلة500
المقطورات الزراعية50
سيارات المنطقة الحرة100
سيارات الهيئة الدبلوماسية50
سيارات الملاكي مميز50
الجرار الزراعي50
سيارات تحت الطلب50
السيارات الملحقة600
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ahmed.khaledمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى