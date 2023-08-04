أخبار التعليم

كليات ومعاهد حكومية وخاصة تقبل من 50%”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 (علمي – أدبي) المرحلة الثالثة

ahmed.khaledمنذ 8 دقائق
0
تنسيق المعاهد والجامعات الخاصة
تنسيق المعاهد والجامعات الخاصة

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2023 حيث سيتم الإعلان عنه خلال 10 أيام من الآن، وسيكون التنسيق هذا العام عن طريق التقديم المباشر عبر مواقع الجامعات الخاصة، ولم تتخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أي قرار بشأن الحدود الدنيا للقبول في كليات القطاع الخاص الموزعة بمختلف المحافظات، ومن المتوقع أن يشهد تنسيق الثانوية العامة 2023للجامعات الخاصة انخفاضًا بسيطًا هذا العام نتيجة انخفاض شرائح المجاميع لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 وهناك استعدادات تتم على أعلى مستوى بشأن أعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

صرح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بموعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2023 وأسعارها وأكد المصدر أن التنسيق سيكون خلال 10 أيام من الآن، وسيتم عن طريق التقديم المباشر عبر مواقع الجامعات الخاصة لعام 2023 وسيتمكن الطلاب من الدخول إلى موقع الجامعة للاطلاع على التقديم للجامعات الخاصة والمصروفات المتعلقة بالجامعات.

قائمة بأسماء الجامعات الخاصة

جامعة 6 أكتوبرجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآدابجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة مصر الدوليةالجامعة الألمانية بالقاهرةجامعة الأهرام الكندية
الجامعة البريطانية في مصرالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلوماتجامعة سيناء
جامعة فاروس بالإسكندريةجامعة النهضة ببنى سويفجامعة المستقبل
الجامعة المصرية الروسيةجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصةجامعة هليوبوليس
جامعة الجيزة الجديدةجامعة دراية بالمنياجامعة بدر
جامعة حورسجامعة المصرية الصينيةجامعة ميريت
جامعة سفنكسجامعة السلامجامعة بدر بأسيوط
جامعة الصالحية الجديدةجامعة الحياةجامعة مايو

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة

كليات الطب82%
كليات طب الأسنان80%
كليات الصيدلة74%
كليات الطب البيطري70%
كليات التكنولوجيا الحيوية55%
كليات الهندسة68%
كليات العلاج الطبيعي78%
كليات العلوم الصحية التطبيقية55%
كليات الإدارة والاقتصاد55%
كليات الحاسبات62%
كليات الفنون التطبيقية55%
كليات العلوم السينمائية55%
كليات التمريض55%
كليات العلوم السياسية55%
كليات الفنون التطبيقية55%
كليات العلوم السينمائية55%
كليات الآداب55%
كليات التربية55%
كليات اللغات والترجمة55%
كليات الآثار55%
كليات الحقوق والدراسات القانونية55%
كليات الزراعات الصحراوية55%
كليات الزراعة55%
كليات العلوم الأساسية55%

مصاريف الجامعات الخاصة

اسم الكليةالرسوم الدراسية السنوية (جنيه)الساعات الإضافية (جنيه)
كلية الطب البشرى155,0004,000
كلية طب الأسنان145,0004,000
كلية الصيدلة95,0002,600
كلية العلاج الطبيعى95,0002,600
كلية التمريض50,0001,500
كلية العلوم الصحية التطبيقية50,0001,500
كلية التكنولوجية الحيوية70,0002,300
كلية الهندسة70,0002,200
كلية تكنولوجيا المعلومات75,0002,500
كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال55,0001,800
كلية الإدارة والاقتصاد55,0001,500
كلية اللغات والترجمة55,0001,600
كلية الآثار والإرشاد السياحى40,0001,600
كلية التربية الخاصة40,0001,600
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ahmed.khaledمنذ 8 دقائق
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى