كليات ومعاهد حكومية وخاصة تقبل من 50%”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 (علمي – أدبي) المرحلة الثالثة

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2023 حيث سيتم الإعلان عنه خلال 10 أيام من الآن، وسيكون التنسيق هذا العام عن طريق التقديم المباشر عبر مواقع الجامعات الخاصة، ولم تتخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أي قرار بشأن الحدود الدنيا للقبول في كليات القطاع الخاص الموزعة بمختلف المحافظات، ومن المتوقع أن يشهد تنسيق الثانوية العامة 2023للجامعات الخاصة انخفاضًا بسيطًا هذا العام نتيجة انخفاض شرائح المجاميع لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 وهناك استعدادات تتم على أعلى مستوى بشأن أعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

صرح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بموعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2023 وأسعارها وأكد المصدر أن التنسيق سيكون خلال 10 أيام من الآن، وسيتم عن طريق التقديم المباشر عبر مواقع الجامعات الخاصة لعام 2023 وسيتمكن الطلاب من الدخول إلى موقع الجامعة للاطلاع على التقديم للجامعات الخاصة والمصروفات المتعلقة بالجامعات.

قائمة بأسماء الجامعات الخاصة

جامعة 6 أكتوبر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر الدولية الجامعة الألمانية بالقاهرة جامعة الأهرام الكندية الجامعة البريطانية في مصر الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة سيناء جامعة فاروس بالإسكندرية جامعة النهضة ببنى سويف جامعة المستقبل الجامعة المصرية الروسية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة جامعة هليوبوليس جامعة الجيزة الجديدة جامعة دراية بالمنيا جامعة بدر جامعة حورس جامعة المصرية الصينية جامعة ميريت جامعة سفنكس جامعة السلام جامعة بدر بأسيوط جامعة الصالحية الجديدة جامعة الحياة جامعة مايو

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة

كليات الطب 82% كليات طب الأسنان 80% كليات الصيدلة 74% كليات الطب البيطري 70% كليات التكنولوجيا الحيوية 55% كليات الهندسة 68% كليات العلاج الطبيعي 78% كليات العلوم الصحية التطبيقية 55% كليات الإدارة والاقتصاد 55% كليات الحاسبات 62% كليات الفنون التطبيقية 55% كليات العلوم السينمائية 55% كليات التمريض 55% كليات العلوم السياسية 55% كليات الفنون التطبيقية 55% كليات العلوم السينمائية 55% كليات الآداب 55% كليات التربية 55% كليات اللغات والترجمة 55% كليات الآثار 55% كليات الحقوق والدراسات القانونية 55% كليات الزراعات الصحراوية 55% كليات الزراعة 55% كليات العلوم الأساسية 55%

مصاريف الجامعات الخاصة