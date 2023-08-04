إزالات السعودية 1445.. أسماء الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في الرياض وجدة ومكة

تسعى المملكة العربية السعودية في تقديم يد العون لكافة مواطنيها من خلال توفير حياة كريمة مما دفعها للقيام بالعديد من أعمال الإزالات داخل مدنها، فالأحياء العشوائية تفتقر للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، لذا سنتطرق لتوضيح إزالات السعودية 1445 في مختلف المدن ومنها الرياض، وجدة، ومكة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

إزالات السعودية 1445

هناك العديد من أسماء الأحياء العشوائية داخل المملكة العربية السعودية حيث تسعى لتطويرها لتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيها والمقيمين بها أيضًا، وجاءت على النحو التالي المناطق العشوائية في الرياض وهي:

منطقة خشم العام المتواجدة في حي ابن شريم.

حي الجبس ومتواجد في أطراف العاصمة.

حي عكاظ ولكن الجزء الشرقي منه فقط.

ساحات حي النهضة.

الحارة الشعبية.

خريطة جدة الذكية للهدد

تحتوي الخريطة على ألوان وكل لون يُشير إلى دلالات مُعينة وسوف نتطرق إليها:

اللون البرتقالي هو يدل على المرحلة الثانية من الإزالة.

اللون الأحمر يُشير للمرحلة الأولى من أعمال الهدد.

اللون الأزرق يدل على المرحلة الرابعة من الأعمال الخاصة بالإزالة.

اللون الأخضر يُشير للمرحلة التطويرية.

أسماء الأحياء العشوائية بمكة

أعلنت أمانة مكة عن مجموعة من المناطق العشوائية بها والتي ترغب في تطويرها، وجاءت على النحو التالي: