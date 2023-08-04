تحميل كشوفات المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق Pdf

مالازالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الرابعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث إن عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية يستفيدون من هذه الرعاية المالية التي جاءت من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عنهم، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول على كشوفات جميع المتقدمين في هذه الرعاية الاجتماعية التي وفرتها وزارة العمل العراقية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل العراقية، إمكانية تحميل كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة، التي من خلالها تمكن العديد من المستفيدين من معرفة أسماءهم وما إذا كانوا مقبولين أم لا، مع العلم أن الوزارة أطلقت منصة مظلتي للاستعلام عن هذه الدفعة وإمكانية معرفة قيمة الرعاية التي تم تحديدها لكل مستفيد، وفي الفقرة التالية نوضح لكم كيفية الاستعلام وتحميل الكشوفات الخاصة بالوجبة الرابعة لكي يتعرف عليها الجميع.

رابط تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الوجبة الرابعة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-