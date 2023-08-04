هل حي الروابي عليه إزالة؟.. وأسماء الأحياء العشوائية التي عليها إزالة بجدة

قامت الحكومة السعودية بإطلاق عدد من اللجان الخاصة بدراسة الأحياء العشوائية داخل مدن المملكة المختلفة، حيث تعمل السعودية على تطوير جميع مدنها لكي توفر حياة كريمة للجميع نظرًا لأن المناطق العشوائية تفتقر للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الآخرى التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا، لذا سنتطرق لتوضيح هل حي الروابي عليه إزالة أم لا وسنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

هل حي الروابي عليه إزالة

نعم ولكن تقتصر الإزالة فيه على المنطقة الجنوية منه، حيث أعلنت أمانة جدة عن هذا الأمر نظرًا لكثرة التساؤلات حول المملكة عن هذا الأمر، وتجدر الإشارة إلى رغبتها القوية في تحقيق رؤيتها 2030 في تقديم حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، كما حددت هذه اللجان أن هناك تعويضات سيتم صرفها للمواطنين ولكن لابد من تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة التي تُحددها الأمانة العامة بجدة، وجاءت الأحياء على النحو التالي:

خطوات تقديم تعويض الهدد

لكي تتمكن من الحصول على تعويضات جدة لابد من تقديم طلب عن طريق اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بأمانة جدة.

ارفع المستندات المطلوبة ثم ادخل البيانات المطلوبة.

انقر على خانة إرسال وسوف يتم مراجعة طلبك.

دلالات ألوان خريطة جدة الذكية

تُشير ألوان خريطة الهدد الخاصة بجدة لعدة أمور وسنتطرق لتوضيحها بالتفصيل وهي: