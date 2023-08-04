مجموعك أقل من 70% هتدخل اية“.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة)

بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة تبين أن هناك عدد غير قليل من الطلاب الذين حصلوا على مجموع درجات أقل من 70%، هؤلاء الطلاب يواجهون تحدياً في اختيار الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها لمتابعة التعليم الجامعي، بعد أن انتهت مرحلة الثانوية، لكن للطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من 70% هناك أمل في الالتحاق بالتعليم الجامعي حيث يوجد 360 كلية ومعهداً عالياً يقبلون الطلاب بمجموع درجات أقل من 70% وفقًا ل مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الأعوام الماضية.