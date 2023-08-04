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مجموعك أقل من 70% هتدخل اية“.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 (أدبي – علمي علوم ورياضة)

ahmed.khaledمنذ 44 دقيقة
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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي

بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة تبين أن هناك عدد غير قليل من الطلاب الذين حصلوا على مجموع درجات أقل من 70%، هؤلاء الطلاب يواجهون تحدياً في اختيار الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها لمتابعة التعليم الجامعي، بعد أن انتهت مرحلة الثانوية، لكن للطلاب الذين حصلوا على درجات أقل من 70% هناك أمل في الالتحاق بالتعليم الجامعي حيث يوجد 360 كلية ومعهداً عالياً يقبلون الطلاب بمجموع درجات أقل من 70% وفقًا ل مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الأعوام الماضية.

كليات لمجموع أقل من 70%

توفر هذه الجامعات والمعاهد فرصاً للطلاب لمتابعة دراساتهم الجامعية وتحقيق طموحاتهم المهنية رغم التحديات التي واجهوها في امتحانات الثانوية العامة، يمكن للطلاب البحث والاستفسار عن تفاصيل هذه الجامعات والمعاهد التي تقدم هذه الفرص ومعرفة شروط الالتحاق بها والتخصصات المتاحة بها للاختيار المناسب لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 70% للشعبة الأدبية

الكليةالمدينة / المحافظة
تربية (تعليم ابتدائي)الوادي الجديد
تربية شعبة تربية فنيةالسويس
تربية (طفولة)أسوان
تربية رياضية بناتالسويس
تربية رياضية بناتالعريش
تربية (تعليم ابتدائي)العريش
تربية رياضية بناتبني سويف
تربية رياضية بناتبورسعيد
تربية رياضية بناتالفيوم
تربية رياضية بناتالإسكندرية
تربية رياضية بناتالزقازيق
تربية (تعليم ابتدائي)أسوان
تربية رياضية بناتالمنصورة
تربية رياضية بناتكفر الشيخ
تربية رياضية بناتمدينة السادات
تربية رياضية بنينالزقازيق
تربية (تعليم ابتدائي)مطروح
تربية (طفولة)العريش
تربية رياضية بناتأسوان
تربية رياضية بناتأسيوط
تربية رياضية بناتالمنيا
تربية رياضية بنينالفيوم
تربية رياضية بناتحلوان
تربية رياضية بناتالوادي الجديد
تربية رياضية بناتجنوب الوادي
تربية رياضية بنينالسويس
تربية رياضية بناتسوهاج
تربية رياضية بناتطنطا
تربية رياضية بنيندمياط
تربية رياضية بنينالمنيا
تربية رياضية بنينالعريش
تربية رياضية بنينحلوان
تربية رياضية بنينبورسعيد
تربية رياضية بنينجنوب الوادي
تربية رياضية بناتقناة السويس
تربية رياضية بنينبني سويف
تربية رياضية بنينالوادي الجديد
تربية رياضية بنينأسوان
تربية فنيةحلوان
تربية موسيقيةحلوان
تربية رياضية بنينمطروح
تربية فنيةقناة السويس
تربية رياضية بنينأسيوط
تربية رياضية بنينسوهاج
تربية نوعيةأسوان
تربية نوعية شعبة مسرح تربويالمنصورة
تربية موسيقيةقناة السويس
تربية رياضية بنينمدينة السادات
تربية نوعية فنيةالمنصورة
تربية رياضية بنينقناة السويس
تربية نوعية فنيةأسوان
تربية نوعية فنيةالإسكندرية
تربية نوعية فنيةالزقازيق
تربية نوعية فنيةالمنوفية
تربية نوعية فنيةبورسعيد
تربية نوعية فنيةجنوب الوادي
تربية نوعية فنيةالفيوم
تربية نوعية فنيةالمنصورة
تربية نوعية فنيةبنها
تربية نوعية فنيةالقاهرة
تربية نوعية فنيةسوهاج
تربية نوعية فنيةأسيوط
تربية موسيقيةالزقازيق
تربية نوعية فنيةالمنصورة
تربية موسيقيةمطروح
تربية نوعية موسيقيةالإسكندرية
تربية نوعية فنيةدمياط
تربية نوعية فنيةكفر الشيخ
تربية نوعية فنيةدمنهور
تربية نوعية موسيقيةالمنوفية
تربية نوعية موسيقيةالمنيا
تربية نوعية موسيقيةالقاهرة
تربية نوعية موسيقيةالمنصورة
تربية نوعية فنيةطنطا
ش. مطاعم فنيسياحة
ش. مطاعم فنيسياحة
سياحة وفنادقالمنيا
سياحة وفنادقبني سويف
سياحة وفنادققناة السويس
سياحة وفنادقالفيوم
سياحة وفنادقالمنصورة
سياحة وفنادقمطروح
تربية نوعية موسيقيةعين شمس
تربية نوعية موسيقيةكفر الشيخ
سياحة وفنادقمدينة السادات
تربية نوعية موسيقيةمطروح
سياحة وفنادقالأقصر

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة

الكليةالشعبة العلميةالمكان
اقتصاد منزليحلوان
آدابانتساب موجهالعريش
كلية السياحة والفنادقتعليم تبادليإسكندرية
كلية السياحة والفنادقتعليم تبادليحلوان
كلية اقتصاد منزليالمنوفيةبشبين الكوم
آدابانتساب موجهالفيوم
آدابانتساب موجهالقاهرة
كلية اقتصاد منزليبنات عين شمس
آدابانتساب موجهحلوان
آدابالفيوم
آدابالمنوفيةبشبين الكوم
آدابانتساب موجهالمنصورة
آدابانتساب موجهبورسعيد
آدابانتساب موجهجنوب الوادي
آدابانتساب موجهالوادي الجديد
آدابانتساب موجهأسيوط
كلية اقتصاد منزليبنات عين شمس
آدابالمنيا
آدابالوادي الجديد
آدابانتساب موجهبني سويف
آدابانتساب موجهدمنهور
آدابانتساب موجهأسوان
آدابانتساب موجهالمنيا
آدابانتساب موجهعين شمس
آدابانتساب موجهكفر الشيخ
آدابانتساب موجهالإسكندرية
آدابانتساب موجهالزقازيق
آدابانتساب موجهالمنوفية
آدابأسوان
آدابانتساب موجهبنها
آدابانتساب موجهدمياط
آدابانتساب موجهسوهاج
آدابانتساب موجهطنطا
آدابدمنهور
آدابدمياط
آدابسوهاج
آدابكفر الشيخ
آدابأسيوط
كلية اقتصاد منزليبنات عين شمس
تربيةتعليم ابتدائيأسوان
آداببني سويف
آداببورسعيد
آدابجنوب الوادي
تربيةتعليم ابتدائيبنات عين شمس
آداب وعلوم إنسانيةقناة السويسالإسماعيلية

 

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ahmed.khaledمنذ 44 دقيقة
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