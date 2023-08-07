إطلاق الدفعة الخامسة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023|  رابطً تنزيل pdf كشوف المشمولين من الرعاية الاجتماعية 2023 وجبة التاسعة

يبحث الكثير من الأسر في العراق حاليًا عن رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة pdf 2023، وذلك بتزامن مع تم نشره عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ، حيث أعلن السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول أكثر من 24 ألف أسرة بإعانة الحماية الاجتماعية في محافظة ميسان، كما أكد أنه ستتم إطلاق اسماء الوجبة الخامسة عام 2023 لشهر أغسطس قريبًا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 pdf

إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة 2023 ، في الفترة الحالية يبحث العديد من المواطنين في العراق عن رابط تنزيل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة (5) والذين لهم الحق في استلام راتب المساعدة الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة خامسة بغداد ونينوى والبصرة وصلاح الدين وديالى وجميع محافظات العراق ستكون متاحة عبر رابطة منظلتي ووزارة العمل العراقية.

رابطً تنزيل كشوف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة 2023 PDF

بالتزامن مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتمثلة في السيد أحمد الأسدي وزير العمل، سوف يتم تفعيل رابط الاستعلام أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة منصة مظلتي ولكن يجب أن يتم اتباع عدد من الخطوات.

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الخامسة من خلال الخطوات التالية:

بجب الدخول على موقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية من هنـــــــــــــــــــــا.

ادخال كتابة رقم البطاقة الذكية للمستعلم.

إدخال الكود المرئي المكون 5 أرقام بشكل سليم.

وأخيراً الضغط على أيقونة pdf

وعلى الفور سوف يتم تنزيل ملفات وكشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة.