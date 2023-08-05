بالرموز والإشارات الجديدة| ثبت تردد SSC sport السعودية الرياضية وتابع أقوى مباريات بطولة كأس الملك سلمان 2023

بالرموز والإشارات الجديدة قناة ssc | ثبت تردد SSC sport السعودية الرياضية وتابع أقوى مباريات البطولة كأس الملك سلمان 2023 مجانا وبأعلى جودة، تتمثل قناة SSC Sport السعودية الرياضية في أنها إحدى القنوات الرياضية المشهورة التي يبحث عنها العديد من عشاق مشاهدة الدوري السعودي وأبرز البطولات والمباريات الكروية المتعلقة بقارة آسيا، بالإضافة إلى البطولات والمباريات العالمية المهمة، وذلك بتواجد مجموعة من أبرز المعلقين الرياضيين في العالم العربي.

قناة SSC السعودية

تم إنشاء قناة السعودية الرياضية في يوم 16 من شهر رجب للعام 1423 هجري الموافق لسنة 2002م، وقد حققت قناة السعودية الرياضية نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة، وبالتالي مُنحت الحقوق لبث العديد من البطولات المحلية والآسيوية، بالإضافة إلى دوري المملكة السعودية الذي يعتبر حالياً واحداً من أفضل الدوريات، خاصةً بعد انضمام اللاعبين العالميين “كريستيانو رونالدو” و”كريم بنزيما” إلى صفوف الأندية السعودية.

تردد قناة SSC السعودية على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC السعودية على العرب سات

القمر الصناعي عربسات التردد 12417(V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

مميزات قناة سبورت السعودية الرياضية

أهم مميزات قناة اس اس سي السعودية الرياضية تتمثل فيما يلي:

تمتلك حقوق البث لمباريات البطولة العربية وكأس الملك سلمان للأندية، ومنافسات للدوري السعودي، يعتبر من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية.

يتم نقل الأحداث الرياضية الهامة، مثل سباقات الفورمولا 1، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر ودوري المحترفين، وكذلك دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد.

مع تقديم برامج رياضية مشهورة مثل برا ال١٨، وهناك أيضًا برنامج راوند أب.

بطولات قناة اس اس سي السعودية الرياضية الجديد 2023

أشهر البطولات في القناة هي:

بطولات رياضية مختلفة، وتشمل دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي وكأس محمد بن سلمان وبطولة كأس الملك السعودي.

بالإضافة إلى مباريات تصفيات كأس العالم والبرامج الرياضية التحليلية مع تقديم بطولة كأس الاتحاد وكأس السوبر الإسباني و السوبر الإيطالي.

تتوفر في القناة أيضًا أفضل مجموعة من المعلقين ومقدمي البرامج وأيضًا أشهر المحللين الرياضيين في منطقة الشرق الأوسط. يقومون بتقديم الاستديوهات التحليلية قبل بدء المباريات.

المعلقين في قناة سبورت السعودية الرياضية

أعلنت قناة سبورت نجاحها في انتداب المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، صاحب الخبرة الكبيرة، رسميًا للتعليق على مباريات الدوري السعودي المحترف، بدءًا من بداية الموسم. وتم الإعلان أيضًا عن رحيل المعلق الرائع رؤوف خليف من قناة بي إن سبورتس، وقد شرح رؤوف خليف رحيله رسميًا بسبب بلوغه سن التقاعد القانوني في البلاد.