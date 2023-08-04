لأصحاب المعاشات هللوا وانبسطوا “.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الأخيرة

مع بداية شهر سبتمبر 2023 تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات المواطنين وأصحاب المعاشات في جميع مدن ومحافظات مصر العربية والتي يبلغ عددهم قرابة الـ 11 مليون مواطن، وتجاوبًا مع التساؤلات التي تخص المواطنون وأصحاب المعاشات حول موعد صرف المعاشات، يتم تأكيد أنها ستكون متاحة في الوقت المحدد ولا يوجد تأخير متوقع كما حدث في السابق، وتسعى الهيئة لتسهيل عملية صرف المعاشات بشكل دوري ومنتظم لضمان استفادة المستحقين في الوقت المناسب.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر

مع بداية شهر سبتمبر 2023 ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر سبتمبر بالاستفادة من الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي بنسبة 15%، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من أبريل الماضي، تلك الزيادة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين المصريين المستحقين للمعاش رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم بأجمعها.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم 1 سبتمبر 2023، ليكون أول أيام صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في جميع مدن ومحافظات مصر، وتشمل الزيادة الجديدة كل المواطنين الذين يحصلون على معاش شهري من الهيئة.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

الفئة تاريخ الصرف الفئة الأولى (أقل من 1000 جنيه) 1 و 2 سبتمبر الفئة الثانية (من 1000 إلى أقل من 2000 جنيه) 3 و 5 سبتمبر الفئة الثالثة (من 2000 إلى أقل من 3000 جنيه) 6 و 7 سبتمبر الفئة الأخيرة (أكثر من 3000 جنيه) 8 و 9 سبتمبر

وتم تسجيل ارتفاع كبير في قيمة المعاشات المنصرفة سنويًا حيث بلغت 295 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بإجمالي 86.5 مليار جنيه في عام 2014، وهذه الزيادة ترجع إلى زيادة عدد المستفيدين والمستحقين للمعاشات حيث ارتفع عددهم من 8.7 مليون في عام 2014 إلى 10.7 مليون في نفس الفترة.

وتعكس هذه الأرقام التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوفير الدعم المالي والاجتماعي للمواطنين المحتاجين وتحسين معيشتهم، ويسهم الارتفاع الكبير في قيمة المعاشات في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وأسرهم.