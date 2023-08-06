هُناااا ..تردد قناة SSC الناقلة للبطولة العربية.. خطوات التنزيل على عرب ونايل سات، كثيراً من المواطنين يتساءلون عن كيفية الحصول على تردد قناة SSC في محركات البحث على جوجل، من أجل مشاهدة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. يمكن متابعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية نقدم لجمهورنا المعرفة الكاملة حول تردد قناة SSC.

كأس الملك سلمان للأندية العربية

تُعتبر قناة SSC واحدة من القنوات التلفزيونية السعودية البارزة، وتتميز بتقديم الأحداث الرياضية المميزة من مختلف المباريات.

قناة SSC Extra تقوم بنقل بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في كرة القدم بشكل مباشر، ما يتيح للكثير من المشاهدين متابعة المباريات. هذه القناة الفريدة من نوعها تعرض الأحداث الرياضية الكروية مباشرة للمواطنين.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة.. 12523

تصحيح الخطأ.. 5/6

معدل الترميز.. 27500

الاستقطاب.. عمودي

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة.. 12417

الاستقطاب.. أفقي

معدل الترميز.. 27500

جودة القناة.. HD

تردد قنوات SSC اكستر عبر القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

البطولة العربية لكأس الملك سلمان للأندية هي واحدة من الأحداث الرياضية المهمة التي تحدث سنويًا في العالم العربي. وتُعَد مناسبة مثيرة ومثالية لمحبي كرة القدم.