حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية.. الجهات المسؤولة تحسم الجدل

زدات خلال الفترة الماضية الأسئلة حول حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية نظرًا لكثرة الإزالات التي قامت بها اللجان المختصة داخل مختلف المدن ومنها الرياض، وجدة، ومكة وغيرهم لتوفير حياة كريمة من خلال تطوير الأحياء العشوائية وتقديم تعويض للمواطنين، ولكن تقوم الجهة المختصة بدراسة هذا الأمر ثم تقوم بعد ذلك بإخطار السُكان، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

حقيقة إزالة جبل أحد في السعودية

يتساءل الكثيرين داخل أراضي المملكة عن حقيقة إزالة جبل أحد حيث قامت الجهات المختصة بنفي هذا الخبر ونوهت إلا أن هذا الخبر ما هو إلا شائعات متداولة فقط بين المواطنين، ولكن لم تُعلن عن نية لإزالته وأشارت إلى هذا الأمر أيضًا نظرًا لأن هذا النبأ أثار غضب الجميع ونشر البلبة بين المجتمع السعودي.

جبل أحد

انتشرت أيضًا إشاعات حول تجريف الجبل ولكن أعلنت الجهات المسؤولة أن هذا الخبر غير صحيح ونوهت للمواطنين على اتباع الجهات الرسمية فقط في الحصول على معلومات تخص أي أمر يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة السعودية حددت لكل أمانة مدينة من مدن المملكة لجنة خاصة بدراسة الأحياء العشوائية لكي يتم دراستها بشكل جيد لكي تُحدد ما يحتاج للإزالة لتطويرها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

هل تُقدم اللجان المختصة تعويض للإزالة؟

ورد هذا الاستفسار من قبل الكثيرين من الذين تم إخطارهم بإزالات لكي يتم تطوير الأحياء التي يعيشون فيها لكي توفر لهم حياة كريمة وتوفر لهم أيضًا الخدمات التي يحتاجون إليها سواء كانت تعليمية أو صحية وغيرهم.