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هتاكل لحمة براحتك برخص التراب”.. الكيلو ب 220 جنيه في منافذ وزارة التموين

ahmed.khaledمنذ 50 دقيقة
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سعر كيلو اللحم 220
سعر كيلو اللحم 220

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى توفير اللحوم وكافة المنتجات والسلع الغذاية للمواطنين بأسعارم ناسبة تناسب جميع المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما أنها تسعى جاهدة إلى توفير اللحوم بأسعار مخفضة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

سعر كيلو اللحم 220
سعر كيلو اللحم 220

سعر كيلو اللحم 220

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، يتم توريد اللحوم الطازجة من السودان وجيبوتي بسعر 220 جنيهاً، بينما تعرض اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 85 جنيهًا للطبق وزنه 500 جرام.

وتقوم المجازر المصرية بتجهيز المواشي المستوردة من جيبوتي من السودان وذبحها في الأراضي المصرية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتستهدف الوزارة تنويع مصادر استيراد اللحوم وتأمين مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة والطازجة يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

صرف السلع التموينية لشهر أغسطس

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في شهر أغسطس في مصر بصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، تم توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة من خلال شبكة تضم 40 ألف منفذ على مستوى البلاد، وتشمل هذه السلع الداعمة السكر والزيت والدقيق والأرز والمكرونة والعدس والفول والشاي والمسلي الصناعي والصابون والملح وغيرها.

هدفت هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توافر مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع على المدى البعيد، ويؤكد الوزير أن هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس 2023

الصنفالوزن/الكميةالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ1 كجم12.60
أرز معبأ1 كجم12.60
زيت خليط800 مللي30
دقيق معبأ1 كجم18.00
مكرونة800 جم13.00
مكرونة400 جم6.50
مسلى صناعي800 جم36
عدس مجروش500 جم21
صلصة300 جم8
کیس ملح طعام300 جم1.25
لبن جاف125 جم25.5
طحينة بيضاء ظرف140 جرامًا3.75
مربى.. أنواع350 جرامًا16
تونة مفتتة وزن140 جرامًا18
جبن أبيض زنة125 جرامًا4.5
جبنة تتراباك500 جم14
جبنة تتراباك250 جم7.50
فول معبأ500 جم9.00
قهوة سريعة الذوبان18 جم4
علبة مرقة دجاج6
بار حلاوة طحينية سادة40 جم3
البسكويت يويوز سادةجنيه ونصف
البسكويت يويوز ويفر أنواع2.75
البسكويت تومورو أنواع3
صلصة300 جم8
الشاي ناعم40 جم5
البسكويت بوو أنواع3.75
صابون غسيل125 جم3
صابون تواليت125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك800 كجم25
مسحوق عادي يدوي800 جم16
کیس سائل غسيل أواني80 جم3
الخل 5%900 مللي6

 

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ahmed.khaledمنذ 50 دقيقة
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