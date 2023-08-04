هتاكل لحمة براحتك برخص التراب”.. الكيلو ب 220 جنيه في منافذ وزارة التموين
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى توفير اللحوم وكافة المنتجات والسلع الغذاية للمواطنين بأسعارم ناسبة تناسب جميع المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما أنها تسعى جاهدة إلى توفير اللحوم بأسعار مخفضة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.
سعر كيلو اللحم 220
تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، يتم توريد اللحوم الطازجة من السودان وجيبوتي بسعر 220 جنيهاً، بينما تعرض اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 85 جنيهًا للطبق وزنه 500 جرام.
وتقوم المجازر المصرية بتجهيز المواشي المستوردة من جيبوتي من السودان وذبحها في الأراضي المصرية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتستهدف الوزارة تنويع مصادر استيراد اللحوم وتأمين مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة والطازجة يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
صرف السلع التموينية لشهر أغسطس
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في شهر أغسطس في مصر بصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، تم توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة من خلال شبكة تضم 40 ألف منفذ على مستوى البلاد، وتشمل هذه السلع الداعمة السكر والزيت والدقيق والأرز والمكرونة والعدس والفول والشاي والمسلي الصناعي والصابون والملح وغيرها.
هدفت هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توافر مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع على المدى البعيد، ويؤكد الوزير أن هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس 2023
|الصنف
|الوزن/الكمية
|السعر (بالجنيه)
|سكر معبأ
|1 كجم
|12.60
|أرز معبأ
|1 كجم
|12.60
|زيت خليط
|800 مللي
|30
|دقيق معبأ
|1 كجم
|18.00
|مكرونة
|800 جم
|13.00
|مكرونة
|400 جم
|6.50
|مسلى صناعي
|800 جم
|36
|عدس مجروش
|500 جم
|21
|صلصة
|300 جم
|8
|کیس ملح طعام
|300 جم
|1.25
|لبن جاف
|125 جم
|25.5
|طحينة بيضاء ظرف
|140 جرامًا
|3.75
|مربى.. أنواع
|350 جرامًا
|16
|تونة مفتتة وزن
|140 جرامًا
|18
|جبن أبيض زنة
|125 جرامًا
|4.5
|جبنة تتراباك
|500 جم
|14
|جبنة تتراباك
|250 جم
|7.50
|فول معبأ
|500 جم
|9.00
|قهوة سريعة الذوبان
|18 جم
|4
|علبة مرقة دجاج
|–
|6
|بار حلاوة طحينية سادة
|40 جم
|3
|البسكويت يويوز سادة
|جنيه ونصف
|–
|البسكويت يويوز ويفر أنواع
|–
|2.75
|البسكويت تومورو أنواع
|–
|3
|صلصة
|300 جم
|8
|الشاي ناعم
|40 جم
|5
|البسكويت بوو أنواع
|–
|3.75
|صابون غسيل
|125 جم
|3
|صابون تواليت
|125 جم
|7.50
|مسحوق أتوماتيك
|800 كجم
|25
|مسحوق عادي يدوي
|800 جم
|16
|کیس سائل غسيل أواني
|80 جم
|3
|الخل 5%
|900 مللي
|6