هتاكل لحمة براحتك برخص التراب”.. الكيلو ب 220 جنيه في منافذ وزارة التموين

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى توفير اللحوم وكافة المنتجات والسلع الغذاية للمواطنين بأسعارم ناسبة تناسب جميع المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما أنها تسعى جاهدة إلى توفير اللحوم بأسعار مخفضة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

سعر كيلو اللحم 220

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، يتم توريد اللحوم الطازجة من السودان وجيبوتي بسعر 220 جنيهاً، بينما تعرض اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 85 جنيهًا للطبق وزنه 500 جرام.

وتقوم المجازر المصرية بتجهيز المواشي المستوردة من جيبوتي من السودان وذبحها في الأراضي المصرية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتستهدف الوزارة تنويع مصادر استيراد اللحوم وتأمين مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة والطازجة يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

صرف السلع التموينية لشهر أغسطس

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في شهر أغسطس في مصر بصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، تم توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة من خلال شبكة تضم 40 ألف منفذ على مستوى البلاد، وتشمل هذه السلع الداعمة السكر والزيت والدقيق والأرز والمكرونة والعدس والفول والشاي والمسلي الصناعي والصابون والملح وغيرها.

هدفت هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توافر مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع على المدى البعيد، ويؤكد الوزير أن هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس 2023