الإهرامات تغلق لمدة شهرين| رواد التواصل الاجتماعي ماذا يحدث حقًا في مصر؟والسياحة تكشف النقاب عن الحقيقة

ترددت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق منطقة الإهرامات في الجيزة لمدة شهرين، بجانب إخلاء عدد من المناطق السكنية بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية، وعلى الفور بدأ التساؤلات بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على حقيقة إغلاق منطقة الإهرامات لمدة شهرين.

حقيقة إغلاق منطقة الإهرامات لمدة شهرين

نفت الحكومة المصرية هذه الأنباء وأكدت وزارة السياحة والآثار في مصر أنه لا أساس لهذه الشائعة.

تم التأكيد على أن منطقة الإهرامات متاحة لجميع الزوار، سواء من المصريين أو الأجانب، وأن حركة الزيارة فيها تتم بشكل طبيعي. تشمل أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تحسين المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار فقط، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتجربة السائحين والزوار. تحذر من الانجرار وراء أخبار زائفة، التي تهدف إلى التأثير بشكل سلبي على حركة السياحة في مصر.

السياحة تكشف النقاب عن حقيقة إغلاق الإهرامات لمدة شهرين

في سياق ذات صلة، أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عدم صحة الشائعات التي تم تداولها حول إغلاق منطقة الإهرامات للتجديد، وأنها عارية تماماً من الصحة، وأن المنطقة الأثرية مفتوحة للزيارة لجميع الزائرين المصريين والسائحين، وأن حركة الزيارة تسير بشكل طبيعي. وأشار إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تجري وفقًا للخطة الزمنية المحددة لها، مؤكدًا تزامن ذلك مع الإقبال الكبير من السائحين من مختلف دول العالم على المنطقة الأثرية.