هتقبض امتا”.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في القطاع الخاص والحكومي

تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن جدول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية، وقد تم البدء في صرف معاشات المستحقين في الدولة في 1 أغسطس 2023، وفيما يلي سوف نوضح لكم مواعيد صرف المرتبات لشهر أغسطس 2023 للمعلمين في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مواعيد صرف المرتبات في شركات البترول.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر أغسطس 2023 على النحو التالي:

بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس 24 أغسطس وسيستمر الصرف حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس.

سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات في الأيام التالية: 7 أغسطس، 9 أغسطس و10 أغسطس 2023.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

قامت وزارة المالية بتحديد جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في القطاع الخاص والحكومي، وفقًا للمواعيد التالية:

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 سيبدأ يوم الخميس 24 أغسطس 2023 وهو أول أيام صرف المرتبات للعاملين في الدولة والمتضمنة الوزارات والمديريات التالية:

وزارة الثقافة.

شؤون مجلس النواب.

الاتصالات.

الآثار.

البيئة.

النقل.

القوى العاملة.

الأوقاف.

الطيران المدني.

الإنتاج الحربي.

السياحة.

البترول.

وزارة الداخلية.

الصحة.

قطاع الأعمال العام.

التضامن الاجتماعي.

الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

التموين.

الإسكان.

التجارة والصناعة.

الإسكان والمرافق.

مديريات التضامن الاجتماعي.

مديريات التموين والتجارة الداخلية.

مديريات القوى العاملة.

مديريات الشؤون الصحية.

مديريات الطرق والنقل.

يوم الأحد 27 أغسطس 2023 سيكون ثاني أيام صرف المرتبات للعاملين في الدولة بما في ذلك الهيئات الحكومية المستقلة التالية:

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

مجلس النواب.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

سيستمر صرف مرتبات الموظفين حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2023.

كما سيتم صرف مرتبات العاملين الذين تخلفوا عن استلام المرتبات في الأيام السابقة وذلك في الفترة من يوم الأحد 27 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2023.

موعد صرف مرتبات أغسطس للمعلمين

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للمعلمين في وزارة التربية والتعليم عبر منظومة الصرف الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي يوم الخميس 24 أغسطس 2023.

موعد صرف مرتبات شركات البترول لشهر أغسطس

ستبدأ وزارة البترول في صرف مرتبات العاملين لشهر أغسطس في شركات البترول بتواريخ مختلفة وفقًا لأنواع الشركات وفقاً لما يلي: