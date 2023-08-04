تريلبون مبروك عليك يا كوحة ما لو مخدتش أجازة هتاخد فلوس… قانون العمل الجديد أجازات بالجملة + مكافأة نهاية الخدمة

تحديد سن التقاعد قانون العمل قامت الحكومة بتحديد سن التقاعد قانون العمل خصوصاً للأشخاص الذين يعملون في الأعمال الخاصة وجعل المعاش يتعدى ال 60 عام، ستطرق في هذه المقالة للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة وهو تحديد سن التقاعد قانون العمل.

تحديد سن التقاعد قانون العمل

أصدرت الحكومة قرار بتحديد سن التقاعد قانون العمل وأنه من الطبيعي أن سن التقاعد يكون من 60 عام ولكن قامت الحكومة بإصدار قرار أنه سيتعدى سن المعاش 60 عام وذلك بداية من عام 2032 حيث يمكن للأشخاص الذي يصلوا إلى سن التقاعد الحصول على مكافأة بحصولهم على راتب نص شهر وذلك في كل شهر يمر عليهم إلى أن يصلوا لأول خمس سنوات بعد التقاعد.

ضوابط قانون العمل الجديد

لا يجب أن يكون سن التقاعد أقل من 60 عام فيمكن للأشخاص الذين يعملون ترك العمل بعد الوصول إلى 60 عام، المكافأة الذي يحصل عليها الشخص والتي تكون بحصولهم على راتب نصف شهر في أول خمس سنوات بعد حصولهم على المعاش تكون على أساس آخر راتب كان يحصل عليه الشخص.

سن المعاش الجديد

أعلن رئيس الوزراء عن تحديد سن التقاعد الجديد فيصبح سن المعاش عند 65 عام وذلك في عام 2040، ففي عام 2032 يكون سن المعاش عند 61 عام أما في عام 2034 يكون سن المعاش في عام 62 ويكون شن المعاش في عام 2036 عند 63 عام، أما في عام 2038 يصبح سن المعاش عند عام 64 سن المعاش يصل إلى 65 عام وذلك في عام 2040.

كيف أعمل معاش لنفسي؟

يجب الذهاب إلى مكتب التأمينات القريب من منزلك ويكون معك نسخة من صورة ميلادك وصورة من بطاقتك الشخصية وطلب الحصول على معاش.

متى يحق للموظف المعاش المبكر؟

تنص المادة رقم 70 من القانون أنه يمكن للشخص الذي تعدى عمره 50 أن يطلب معاش مبكر خصوصاً إذا كان لا يستطيع أن يعمل بسبب كبر سنه ومرضه ويجب قبول طلبه وصعوده على المعاش المبكر.