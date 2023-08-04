(افرح هتدخل كلية برضة): قائمة أسماء كليات تقبل من 70٪ علمي علوم تنسيق الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب القبول للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، لذلك ازداد البحث من قبل الطىب عن كليات تقبل من 70% علمي علوم وذلك بعد انخفاض شريحة المجموع لهذا العام عن العام الماضي، وسوف نخبرك أكثر حول العديد من الجامعات التي تقبل من هذا المجموع.

كليات تقبل من 70% علمي علوم 2023

أكد العديد من المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخفاض معدل التنسيق لهذا العام عن العام الماضي بمعدل يقارب من 1.5% ومن بين الكليات التي يتوقع أن تقبل من 70% علمي علوم ما يلي:

كلية العلوم الزراعية البيئية العريش.

كلية تجارة انتساب موجه دمياط .

كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ.

كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ.

كلية تربية سوهاج.

كلية زراعة سوهاج.

كلية تربية جنوب الوادي.

كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط.

كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب.

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية.

كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق.

كلية علوم زراعية.

كلية زراعة الفيوم.

كلية زراعة مطروح بفوكه.

تعد هذه الكليات هي أشهر الكليات التق تقبل من مجموع منخفض ويتوقع هذا العام انخفاض بعض الجامعات عن ال70%.

تنسيق الجامعات فى مصر 2023 للكليات العلمية

يبدأ غدا السبت الموافق 5/8/2023 المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 88.8% للشعبة العلمي علوم ويتوقع أن تكون المؤشرات الأولية للقبول بكلية الطب عند 91% والصيدلة عند 90.5% وأن يتوقف تنسيق الكليات الطبية عند 89% هذا على الأرجح وعلى حسب المؤشرات الأولوية وأعداد الطلاب وشرائح المجموع.