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(افرح هتدخل كلية برضة): قائمة أسماء كليات تقبل من 70٪ علمي علوم تنسيق الثانوية العامة 2023

alaakarim9منذ 17 دقيقة
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كليات تقبل من 70% علمي علوم
كليات تقبل من 70% علمي علوم

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب القبول للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، لذلك ازداد البحث من قبل الطىب عن كليات تقبل من 70% علمي علوم وذلك بعد انخفاض شريحة المجموع لهذا العام عن العام الماضي، وسوف نخبرك أكثر حول العديد من الجامعات التي تقبل من هذا المجموع.

كليات تقبل من 70% علمي علوم 2023

أكد العديد من المسؤولين داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخفاض معدل التنسيق لهذا العام عن العام الماضي بمعدل يقارب من 1.5% ومن بين الكليات التي يتوقع أن تقبل من 70% علمي علوم ما يلي:

  • كلية العلوم الزراعية البيئية العريش.
  • كلية تجارة انتساب موجه دمياط .
  • كلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ.
  • كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ.
  • كلية تربية سوهاج.
  • كلية زراعة سوهاج.
  • كلية تربية جنوب الوادي.
  • كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط.
  • كلية زراعة قناة السويس بالإسماعيلية.
  • الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب.
  • كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية.
  • كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق.
  • كلية علوم زراعية.
  • كلية  زراعة الفيوم.
  • كلية زراعة مطروح بفوكه.

تعد هذه الكليات هي أشهر الكليات التق تقبل من مجموع منخفض ويتوقع هذا العام انخفاض بعض الجامعات عن ال70%.

تنسيق الجامعات فى مصر 2023 للكليات العلمية

يبدأ غدا السبت الموافق 5/8/2023 المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 88.8% للشعبة العلمي علوم ويتوقع أن تكون المؤشرات الأولية للقبول بكلية الطب عند 91% والصيدلة عند 90.5% وأن يتوقف تنسيق الكليات الطبية عند 89% هذا على الأرجح وعلى حسب المؤشرات الأولوية وأعداد الطلاب وشرائح المجموع.

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alaakarim9منذ 17 دقيقة
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