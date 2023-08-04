هي دي الاخبار ولا بلاش.. هتاخد اكتر من 120 رغيف من غير بطاقة التموين بهذه الطريقة تبعًا للقانون

لجأت وزارة التموين في الفترة الأخيرة إلى طرح كارت العيش الجديد من أجل تخفيف الأحمال للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية وذلك للحصول على الخبز المدعم، حيث كشفت الوزارة عن موعد طرح الكارت الجديد وسعر الخبز وطريقة الحصول عليه وهذا ما نوضحه اليكم خلال سطور هذا المقال.

كارت العيش الجديد

وأحد وزارة التموين بأنه في حالة حصول المواطن على كارت العيش الجديد غير مقيد على بطاقة التموين يمكنه شراء الخبز المدعم بأسعار أقل من السياحي، حيث ارتفع سعر القمح بالفترة الأخيرة مما زاد سعر الخبز المدعم إلى نحو 90 قرشا وهذا ما أكده عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، وصرح بأن لغير الحاملين بطاقة التموين فإن سعر الخبز يتراوح بين جنيه وحتى جنيه وربع ولذلك فإن سعر الخبز عند استخدام كارت الخبز الجديد يكون على النحو التالي:

عند شحن الكارت 20 جنيها يحصل المواطن على 25 رغيف.

أما إذا كان الكارت يحتوى على 50 جنيها يتيح له الحصول على 62 رغيفا.

شحن الكارت 100 جنيه يتيح له الحصول على 124 رغيفا.

وبذلك يكون سعر الرغيف الواحد من الكارت الجديد حوالي 80 قرشا.

ولعل أهم ما يميز ذلك الكارت هو امكانية شحنه بالقيمة التي يرغب فيها المواطن وصرف عدد من رغيف العيش من خلاله دون الحاجة إلى استخدام بطاقة التموين، ومن المقرر أن يتم العمل بهذا الكارت بداية من شهر فبراير المقبل بحسب تصريحات وزارة التموين

خطوات استخراج كارت الخبز الجديد

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج كارت العيش الجديد، ويتم ذلك بالتعاون بين وزارة التموين وهيئة البريد المصري من خلال الخطوات الاتية: