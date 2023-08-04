spa.gov.iq/umbrella كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 PDF منصة مظلتي الرسمية في عموم المحافظات

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، قريبا سوف يتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 بعدما انتهت وزارة العمل العراقية من البحث الميداني للمتقدمين للاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، معلنة أن أسماء المسفيدين سيتم الاعلان عنها قريبا عبر منصة مظلتي الرسمية، ومن المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة الالاف الأسر الفقيرة ممن تنطبق عليهم الشروط، ولذا سنقدم لكم رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 PDF عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023، ولذا سيكون هناك الالاف المواطنين يبحثون عن رابط الاطلاع على كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لمن يحق لهم صرف راتب إعانة الحماية الاجتماعية من عموم المحافظات “ذي قار، القادسية، الانبار، السلمانية، النجف، الكرخ، الرصافة، صلاح الدين،..”، وعبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر آب لنحو مليون و(٩٠٠) ألف اسرة، بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٩٠) مليار دينار، داعياً الأسر الى التوجه الى منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم، واليكم رابط تنزيل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023:

قم بزيارة منصة مظلتي.

اختر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة.

اضغط على الايقونة الخاصة بتحميل الكشوفات.

في أقل من دقيقة سيتم تنزيل الكشوف على جهازك.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك، لمعرفة هل أنت من المستفيدين أم لا.

اسماء الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية 2023 PDF

وسيتم صرف الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية 2023 PDF لمن تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، وقد كشف رئيس الهيئة د.أحمد الموسوي ان دفعة آب تعد اكبر دفعة في تاريخ الهيئة تم صرفها من الاعانات الاجتماعية، مضيفا ان عدد الاسر التي تستلم الإعانة الاجتماعية ضمن الشمول الجديد تجاوز حاجز 100 ألف أسرة.