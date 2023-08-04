ظهرت جميع المحافظات..رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 من خلال موقع الوزارة الرسمي epedu.gov.iq

نتائج الثالث الاعدادي في العراق 2023 ، أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 حتى الآن ، وأوضح السيد كريم السيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن النتائج وصلت إلى مراحلها النهائية في عملية التصحيح والتدقيق النهائي، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع الوزارة الموثق بالعلامة الزرقاء ، كما حذر السيد كريم السيد من الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر المواقع غير الرسمية حول هذا الشأن، ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراءها.

إعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023

تمت إجراء امتحانات الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات اعتبارًا من 21 يونيو 2023 واستمرت حتى 12 يوليو الماضي ، بعد ذلك، بدأت لجان التصحيح في العمل مباشرة. واليوم، تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتجرى المراجعات النهائية للتأكد من دقة البيانات بنسبة 100٪، حتى لا يتعرض أي طالب للظلم بسبب أخطاء في عملية التصحيح والتجميع النهائي ، وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق

يمكنك الاطلاع على نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2023 في العراق عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على العنوان التالي: epedu.gov.iq.

2. ابحث عن قسم “نتائج الطلاب” على الصفحة الرئيسية للموقع.

3. حدد نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول للعام 2023/2022.

4. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل اسم الطالب، الرقم الامتحاني، واسم المحافظة التابع لها.

5. اضغط على زر البحث للحصول على النتيجة مباشرة.

نتمنى لكم جميعًا التوفيق والنجاح في نتائجكم.