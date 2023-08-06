لو جبت 50 أو 60 في الميه اعمل ايه؟.. حلو يا بلدى… هتدخل كلية قمة بردة… كليات هتقبلك من 60%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية موعد فتح الرغبات يترقب ألاف طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2023 ممن لم يحصلوا على الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي، وهم الأن في انتظار الإعلان الرسمي عن فتح باب تقديم الرغبات للمرحلة الثانية لتنسيق القبول داخل الكليات، وكان قد تم الإعلان الرسمي من قبل وزارة التعليم العالي عن انطلاق بدء قبول رغبات المرحلة الأولي بداية من يوم 5 أغسطس الحالي على أن يستمر قبول طلبات المرحلة الأولي لمدة أربعة أيام لتنتهي مدة التقديم في يوم التاسع من أغسطس.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية موعد فتح الرغبات

مع بداية انطلاق تنسيق المرحلة الأولي والتي سوف تستمر لمدة أربعة أيام؛ ليتمكن جميع الطلاب من الحاصلين على معدلات جميع الكليات والحد الأدنى لهذه الجامعات، يبحث الكثيرين ممن لم تصل معدلاتهم إلى الحد الأدنى للقبول عن انطلاق المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن تكون بداية قبول المرحلة الثانية على غرار السنوات الماضية على أن تكون بداية المرحلة الثانية فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي والإعلان عن النتائج، تقوم وزارة التعليم العالي بالعمل الجاد والسريع على إنجاز عملية التنسيق بشكل عام لجميع جامعات وكليات الشعبة الأدبية والشعبة العلمية لهذا العام وهو ما يترقبه الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل الطلاب الاكاديمي؛ لضمان وصول جميع طلاب الثانوية العامة إلى الالتحاق بالكليات كلاً منهم بحسب معدلات التنسيق.

موعد فتح رغبات تنسيق المرحلة الثانية

سوف يتم انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لجميع طلاب الأقل من الحد الأدنى للمرحلة الأولي، على أن يتم بدء تلقي الرغبات فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي وإعلان نتائجها بشكل رسمي، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول تنسيق المرحلة الثانية بمعدل حد أدنى أقل من 365 لشعبة علمي علوم، وأقل من 341 درجة لشعبة علمي رياضة، وعلى أن تكون شعبة أدبي بأقل من 264.5 بدرجة، وهو ما يمنح الكثير من الطلاب من هذه المرحلة الالتحاق بكليات القمة في تسيق المرحلة الثانية سواء لشعبة علمي رياضة أو علوم وكذلك الجامعات للشعبة الأدبية، حيث تحرص وزارة التعليم العالي على ضمان التحاق جميع الطلاب بجامعات مناسبة.