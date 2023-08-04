“مليون مبروك لكل المعلمين يا فرحتك محدش قدك”… كله المدرسين أجازة يوم الأحد الجاى والسبب!

تأكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عدم صحة الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول إغلاق المدارس في كل يوم أحد من كل أسبوع بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وأوضحت المصادر أنه لا يوجد أي قرار رسمي يفيد بإغلاق المدارس يوم الأحد أو في أي يوم آخر من الأسبوع، وتأتي هذه التصريحات لتطمئن أولياء الأمور والطلاب والمعلمين من عدم وجود أي تغيير في جدول الدراسة الأسبوعي والتزامًا بالخطة الدراسية المعتادة.

إغلاق المدارس يوم الأحد

لقد تم تأكيد أن القرار الذي تم إصداره حول إغلاق المدارس يوم الأحد للترشيد في استهلاك الكهرباء، لم يتم تطبيقه على جميع المدارس حتى الآن، وإنما تم تطبيقه فقط في محافظة سوهاج، وأوضحت المصادر أن هذا القرار لا يخضع للوزارة مباشرة، بل يعتمد على قرارات المديريات والمحافظين في كل محافظة، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء في مواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، والتي تتطلب المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يتم متابعة هذا القرار والتحقق من تأثيره على الأداء الأكاديمي في تلك المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.

عمل من المنزل يوم الأحد

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، وفي هذا السياق تقرر إغلاق ديوان الإدارة التعليمية وجميع المدارس التابعة لها يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، وسيتم العمل في تلك الأيام من المنزل وفقًا لقرار رئيس الوزراء، علمًا بأنه يتعين كتابة عبارة (عمل من المنزل بحسب قرار مجلس الوزراء) في دفتر الحضور والانصراف في خانة يوم الأحد من كل أسبوع، ومن المقرر أن يكون العمل المباشر في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير الخدمات الأساسية للطلاب.

عدم تشغيل أية إنارة بعد مواعيد العمل الرسمية

أكدت مديرية التربية والتعليم على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المدارس، وذلك بإطفاء جميع مصادر الكهرباء والإنارة بعد مواعيد العمل الرسمية، باستثناء غرفة الحارس كما حظرت دخول الموظفين للمدارس بعد مواعيد العمل الرسمية، ووجهت المديرين بمتابعة فصل مصادر الكهرباء بأنفسهم، والمرور الليلي على مدارسهم للتأكد من تطبيق الإجراءات، وستقوم لجان مكونة من أعضاء المتابعة والأمن بالمرور على المدارس بعد ساعات العمل الرسمية للتأكد من فصل التيار الكهربي تمامًا، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، ودعت المديرية إلى عدم تشغيل أية أنشطة داخل المدارس بعد مواعيد العمل الرسمية، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الأيام العمل الفعلية.