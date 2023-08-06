الآن موعد مسلسل عثمان الموسم الخامس الحلقة ١٣١ تردد القنوات الناقلة للمسلسل 2023

يعد مسلسل المؤسس عثمان من بين أشهر المسلسلات التاريخية التي حازت على إعجاب الكثيرين من محبي الدراما التاريخية من كافة أنحاء العالم، لذلك يبحث العديد عن موعد إذاعة مسلسل عثمان الجزء الخامس الحلقة 131 وذلك بعد التوقف عند عرض الحلقة 130 وهي الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع، وسوف نتحدث أكثر حول المسلسل وموعد بدء الجزء الخامس من خلال هذا المقال.

مسلسل قيامة عثمان

شهد مسلسل قيامة عثمان العديد من الأحداث المثيرة للغاية ويعد بمثابة المكمل لمسلسل قيامة أرطغرل، وشهد الجزء الرابع منه أحداث مثيرة للغاية وغير متوقعة من بينها محاولة اغتيال الإمبراطور البيزنطي بعد سعي الأمير كانتاكوزانوس للتخلص من الإمبراطور من اجل أن يحل مكانه، لكن تدخل الأمير عثمان واستطاع انقاذه من محاولة الاغتيال.

موعد ملسلسل عثمان الجزء الخامس الحلقة 131

حتى الآن لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد إذاعة الحلقة التي تحمل رقم 131 من مسلسل المؤسس عثمان وهي بدء الجزء الخامس، لكن صناع المسلسل عاكفون في الفترة الحالية من أجل تجهيز حلقات الجزء الخامس من حيث التصوير وإعداد الملابس المناسبة للحقبة الجديدة والتي تشهد بداية تأسيس الدولة العثمانية.

ويتوقع أن يبدأ عرض الجزء الخامس من المسلسل مع بداية شهر أكتوبر المقبل وذلك على الأرجح حيث أن بداية الموسم الثاني والثالث والرابع كانت في شهر أكتوبر أيضًا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض المسلسل يومي الأربعاء والخميس على قناة أي تي التركية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، كذلك يعرض من خلال قناة الفجر الجزائرية وقناة مصر أم الدنيا والتي حازت مؤخرًا على حقوق الملكية لعرض المسلسل وفقًا للاتفاقيات.