لو جايب 80% هتدخلها .. ألحق بسرعة تنسيق طب بشري 2023-2024 !! أهم التخصصات وخطوات التقديم

أصبح الأشخاص الآن يتساءلون عن تنسيق طب بشري 2023-2024 ، وهذا عقب أن ظهرت نتيجة الصف الثانوي العام يوم الإثنين 31 يوليو 2023م، إذ أن كل الطلاب يرغبون في أن يلتحقوا بكلية من كليات القمة، ومن الجدير أن كلية الطب البشري من ضمن هذه الكليات، وجميع طلبة وطالبات بالتحديد بشعبة علمي علوم، يرغبون في التعرف على التنسيق الخاص بتلك الكلية، ليتعرفوا على ما إن كان المجموع الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة سوف يمكنهم من دخول تلك الكلية أم لا، وفي هذا المقال سوف نرفق لكم هذا التنسيق الخاص بها.

تنسيق طب بشري 2023-2024

يمكنك أن تتوقع تنسيق طب بشري 2023-2024 ، من خلال الاطلاع على تنسيق العام الماضي، وهو كما يلي:

كلية طب جامعة المنصورة تقبل من حوالي 93.9%.

كما أن كلية طب جامعة دمياط تقبل من حوالي 93.65%.

هذا بجانب أن كلية طب جامعة سوهاج تقبل من حوالي 93.65%.

كذلك أن كلية طب جامعة الزقازيق تقبل من حوالي 93.41%.

كما أن كلية طب جامعة فاقوس تقبل من حوالي 93.17%.

هذا بجانب أن كلية طب جامعة طنطا تقبل من حوالي 92.92%.

كما أن كلية طب جامعة كفر الشيخ تقبل من حوالي 92.92%.

كذلك أن كلية طب جامعة الإسكندرية تقبل من حوالي 92.43%.

كما أن كلية طب جامعة القاهرة تقبل من حوالي 92.43%.

هذا بجانب أن كافة طب جامعة أسيوط تقبل من حوالي 92.43%.

تسجيل رغبات المرحلة الأولى

أوضحت وزارة التعليم العالي أن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام قد ظهرت الإثنين الماضي 31-7-2023م، وبينت أن أول مرحلة من مراحل التنسيق سوف تبدأ غدًا السبت 5-8-2023م، وستنتهي الأربعاء 9-8-2023م.