أقوى القنوات العراقية الآن على نايل سات !! حمل حالًا تردد قناة كربلاء KARBALA 2023

هناك أشخاص عديدة تريد التعرف على تردد قناة كربلاء ، فمن الجدير بالذكر أن هذه القناة تكون من أبرز القنوات العراقية، المنتمية بفكرها، وكذلك المبادئ الخاصة بها، والفلسفة، لفكر الإمام الحسين، ويتم تصنيف القناة، من بين القنوات الدينية، ويقوم العديد من الأشخاص المسلمين بمتابعتها، بالعراق وداخلها، ومن الجدير بالذكر أنه تم بث محتوى تلك القناة سنة 2008م، وتقوم تلك القناة بالحرص على تقديم مضمون إعلاني، يكون هادفًا، ومتوافق مع جميع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.

تردد قناة كربلاء

يرغب الكثير من الأشخاص بالعراق، وكذلك سوريا، بالإضافة إلى لبنان، والكثير من البلدان الأخرى بالوطن العربي، بالتحديد الأشخاص الذين يهتمون بالناحية الدينية، متابعة تلك القناة التي تُدعى بكربلاء، ومن الجدير بالذكر أن تردد تلك القناة الجديد، جاء ليكون كما يلي:

التردد: 11602.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة كربلاء

توجد العديد من المميزات التي لا تعد ولا تحصى، التي تتسم بها قناة كربلاء، من ضمنها ما يلي: