“الآآآآآآن” استعلام نتائج الترمينال لبنان 2023 MEHE.GOV.LB حسب رقم المرشح نتائج الثانوية اللبنانية

يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الترمينال لبنان 2023 والتي يتوقع صدورها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اللبنانية رسميًا صدور نتائج الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة 2023، لذلك نحن من خلال هذا المقال سوف نخبرك حول كيفية الحصول على النتيجة بالخطوات.

نتائج الامتحانات الرسمية لبنان 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم اللبنانية بأنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة باستخدام رقم المترشح.

كذلك يمكن الحصول على النتيجة من خلال الرسائل النصية القصيرة وهي واحدة من الخدمات التي تم إطلاقها من قبل الوزارة لمساعدة الطلاب في الحصول على نتائج الاختبارات الخاصة بهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الترمينال لبنان

تحرص وزارة التربية والتعليم اللبنانية على التحول الرقمي والتكنولوجي ومن ثم يمكن للطلاب الحصول على النتائج بخطوات سهلة ومبسطة وذلك كالآتي:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

اختر قسم نتائج الطلاب وذلك من خلال القائمة الرئيسية.

حدد العام الدراسي 2023 ومن ثم قم باختيار الدورة الدراسية التي تود الاستعلام عن نتيجتها.

اختر الصف الدراسي والفرع الخاص بالدراسة ومن ثم رقم المرشح الخاص بالطالب الذي تريد التعرف على نتيجته.

رابط نتائج الترمينال لبنان 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم في لبنان أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق في درجات الطلاب تمهيدًا للإعلان عن النتيجة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، وأنه لم يتم حتى الآن ظهور النتيجة وأن كل ما تردد عبر العديد من المواقع هو مجرد شائعات غير صحيحة.