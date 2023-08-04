بوووم هيا بقت كدة يعني… رسميً إقالة سيد عبد الحفيظ من النادي الأهلي في مفاجأة مدهشة والسبب

أعلن النادي الأهلي المصري التوجه بالشكر إلى سيد عبد الحفيظ في خلال الدقائق الماضية في مفاجأة مدوية للنادي الأهلى المصري حيث أن سيد عبد الحفيظ ساعد في عرقلة جميع الفرق المنافسة للنادي الأهلى المصري، وساعد في إمكانية حصول الأهلي على الكثير من البطولات فكان له فضلاً كبيراً على النادي ولكن لماذا هذا الاختلاف.

رحل سيد عبد الحفيظ عن النادي الاهلي ولكن دون أى اختلافات فكانت تلك الإقالة هي غريبة من نوعها لجماهير النادي الأهلي والمصري، ولكن انتشرت العديد من الأحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تفيد أن سيد عبد الحفيظ هو من أراد ذلك حتى يأتي لاعب النادي الأهلي السابق وليد سليمان.

ومن المتوقع أن يترأس وليد سليمان قطاع الناشئين في الفترة المقبلة بالإضافة إلى أن خالد بيبو سيكون مدير للكرة بالنادي الأهلي بيبو صاحب الأهداف الستة في نادي الزمالك المصري، التي لم ولن ينساها جمهور النادي الأهلى حتى الان، ونتابع معكم كافة التفاصيل والتغيرات المقبلة فور أن يتم الإعلان عنها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.