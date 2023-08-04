“عااااااجل جدا” قرارات النادي الأهلي اليوم 🦅 خالد بيبو مديرا للكرة وسليمان لقطاع الناشئين وعبد الحفيظ عضوا التخطيط وشركة الأهلي

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قرار اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح والتي قررت تقديم الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ عما قدمه من خدمات للنادي الأهلي خلال سنوات عمله كمدير للكرة بالنادي، ويأتي هذا القرار بعدما اختتم المارد الأحمر مبارياته في الموسم بلقاء الأمس أمام المصري البورسعيدي في إطار مواجهات دور الثمانية من كأس مص، حيث حقق النادي الأهلي فوزا رائعا وحاسما خلال أحداث شوط المباراة الرابع بنتيجة 2/1 للمارد الأحمر، وكان هذا اللقاء هو المباراة الأخيرة التي سيخوضها الفريق ضمن منافسات العام الماضي، ليبدأ بعدها الفريق فترة العطلة ومن ثم الانطلاق في معسكر إعدادي في إحدى الدول الأوروبية التي لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، قبل العودة لخوض غمار منافسات العام القادم، ويستهل النادي الأهلي مشوار الموسم الجديد بلقاء الجيش الملكي المغربي في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يشكر سيد عبد الحفيظ

أما فيما يتعلق بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ ورحيله عن منصب مدير الكرة بالنادي، فقد اجتمع اليوم الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قدم الكابتن محمود الخطيب الشكر الوافر للكابتن الخلوق سيد عبد الحفيظ عن المجهودات العظيمة التي قدمها للفريق وللنادي خلال سنوات توليه منصب مدير الكرة.

وتأتي خطوة رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في إطار رؤية النادي المستقبلية المتمثلة في تمكين الشباب ومنحهم أدوارا أكثر أهمية في النادي، كما أصدر النادي الأهلي قرار بأن يكون الكابتن خالد بيبو نجم النادي السابق هو الاسم الذي سيحل بدلا من كابتن سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

وليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين وعبد الحفيظ عضوا بشركة الأهلي

كما تم الموافقة على تعيين الكابتن وليد سليمان نجم النادي الأهلي المعتزل منذ موسم واحد فقط، في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وفي نفس السياق وجه الكابتن محمود الخطيب الدعوة للكابتن سيد عبد الحفيظ للالتحاق بعضوية مجلس إدارة شركة النادي الأهلي وكذلك عضوية لجنة التخطيط، وذلك للاستفادة من خبراته الكبيرة في المجال الإداري والمنظومة الإدارية التي يعمل بها النادي الأهلي.