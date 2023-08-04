رابط openemis-core نتائج طلاب الاردن 2023 منصة اوبن ايمس كور .. تعلن في نصف الشهر

تعد منصة اوبن ايمس من ضمن ما تعمل على توفير علامات الطلاب فقد تم الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023،حيث ان منصة أوبن إيمس التعليمية في الأردن والتي تعمل على ضمان تقدم التعليم ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج طلاب الاردن 2023.

نتائج طلاب الاردن 2023

يمكن للمعلمين تسجيل علامات الطلاب وان يتم الاطلاع على تقارير كل طالب وطالبة ويمكننا ان ندخل إلى المنصة عن طريق الرابط الرسمي moe gov jo يمكننا التواصل بسرعة وسهولة مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في الأردن حيث انه يسهل علينا التعرف على النتائج من خلال الاتي.

التوجه إلي الرابط الرسمي منصة اوبن ايمس .

كتابة معلومات الطالب أو الطالبة.

تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اضغط على خيارات اللغة وحدد اللغة العربية.

ثم يتم الدخول علي نتائج الطلاب.

تحديد العام الدراسي الذي يتم قبول الطلاب فيه.

التعرف على المرحلة الدراسية إلى الطالب أو الطالبة.

يتم كتابة الجلوس أو الاكتتاب.

عندما يظهر النتيجة يتم الوصول إلى صفحة تحتوي على العلامات الخاصة.

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مميزات منصة اوبن ايمس كور