رجل المواقف الصعبة يغادر القلعة الحمراء|| رحيل السيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي ووداعه للاعبين

وعبّر الجميع عن تقديرهم الصادق للجهود التي بذلها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وخاصةً لأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه ومبادئه. لم يتذاكى يومًا في تقديم المساعدة بجهوده، فاستحق التقدير الكامل.

يروى الخطيب أنه من الضروري تجهيز كوادر جديدة في جميع المناصب استعدادًا للدخول في المرحلة المقبلة التي يتمنى فيها الفريق أن يحافظ على الأداء المميز، وأن يصل إلى المرحلة المنتظرة على المستوى المحلي والإفريقي.

يرغب النادي الأهلي في الاستفادة من الخبرات الإدارية والكروية في المستقبل، وتحقيق الاحترافية والتميز، ووجود فريق احتياطي مع الفريق الأول في الفترة القادمة.