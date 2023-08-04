رجل المواقف الصعبة يغادر القلعة الحمراء|| رحيل السيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي ووداعه للاعبين
رحيل السيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي ووداعه للاعبين
سيد عبد الحفيظ يفاجئ اللاعبين ويغادر النادي الأهلي بشكل رسمي….استقر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وقرر أن يعبّر عن امتنانه وشكره للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كرة النادي الأهلي على الفترة التي قضاها في الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.وقرر خلال اجتماعه مع المشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط بقيادة الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، بحضور الكابتن حسام غالي، بأن يتم رحيل عبد الحفيظ عن الفريق بشكل رسمي.
وعبّر الجميع عن تقديرهم الصادق للجهود التي بذلها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وخاصةً لأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه ومبادئه. لم يتذاكى يومًا في تقديم المساعدة بجهوده، فاستحق التقدير الكامل.
يروى الخطيب أنه من الضروري تجهيز كوادر جديدة في جميع المناصب استعدادًا للدخول في المرحلة المقبلة التي يتمنى فيها الفريق أن يحافظ على الأداء المميز، وأن يصل إلى المرحلة المنتظرة على المستوى المحلي والإفريقي.
يرغب النادي الأهلي في الاستفادة من الخبرات الإدارية والكروية في المستقبل، وتحقيق الاحترافية والتميز، ووجود فريق احتياطي مع الفريق الأول في الفترة القادمة.