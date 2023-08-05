“ألحق سرعة لو أنت منهم” غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي وانتهاءها || تجديد بطاقة رقم قومي إليكترونيا مع سداد التكاليف عبر بوابة وزارة الداخلية

تعد بطاقة الرقم القومي واحدة من بين أهم المستندات التي تفيد الهوية ولابد من استخراجها فور وصول السن الرسمي وهو 15 عام، البطاقة صالحة لمدة سبع سنوات ومن ثم يجب تجديدها بعد إنتهاء هذه المدة، لذلك لابد من التعرف على غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي والتي تم فرضها من قبل وزارة الداخلية، وسوف نخبرك عن الغرامة من خلال هذا المقال.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

قد وفرت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الهامة للتسهيل على المواطنين ومن بينها استخراج بطاقة الرقم القومي بصورة إلكترونية من خلال الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت واستكمال الخطوات، كذلك يمكنك التوجه إلى الأحوال المدنية للقسم التابع له وشراء الاستمارة ومن ثم ملء البيانات وختم الاستمارة من الجهة المختصة.

غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

فرضت وزارة الداخلية العديد من الغرامات في حالة التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي عن الموعد الخاص بها وتبلغ 100 جنيه في حالة التأخر عن تجديد البطاقة لمدة 90 يوم بعد بلوغ سن ال15.

كذلك غرامة 100 جنيه في حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الحكومية والرسمية، وغرامة تقدر بنحو 50 جنيه في حالة عدم تجديد البطاقة أو عدم تحديث البيانات الهامة مثل المهنة ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية.

غرامات بطاقة الرقم القومي

أقرت وزارة الداخلية العديد من الغرامات على المواطنين في حالة عدم تغيير بيانات البطاقة في حالة وجود تغييرات بها أو في حالة عدم استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وذلك بعد مرور أسبوعين من تحرير محضر الفقد وتقدر قيمة الغرامة بنحو 50 جنيه.