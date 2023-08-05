“دلوقتي أعرف” تنسيق الجامعة المصرية الصينية 2023 لطلبة الثانوية العامة||تعرف على الكليات المتاحة للطلبة المصريين ومميزات الالتحاق بالجامعة الصينية

يزداد البحث من قبل الطلاب على تنسيق الجامعة المصرية الصينية للعام الدراسي 2023/2024 وما هي شروط القبول بها، لاسيما في ظل إعلان الجامعة عن تقديم العديد من المنح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة لهذا العام بكافة الكليات مثل العلاج الطبيعي وتكنولوجيا الدواء والاقتصاد والتجارة الدولية، وسوف نخبرك اكثر حول الحد الأدنى للتنسيق من خلال هذا المقال.

تنسيق الجامعة المصرية الصينية

تم الإعلان من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية عن الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات لهذا العام 2023 وذلك كالآتي:

الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 74%.

تم تحديد الحد الأدني للقبول بكلية العلاج الطبيعي تحدد ب78%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 68%.

الاقتصاد والتجارة الدولية تحدد الحد الأدنى للقبول بها بنحو 55%.

مصروفات الجامعة الصينية لعام 2023

تم الإعلان عن مصروفات الجامعة المصرية الصينية للقبول بجامعاتها المختلفة وذلك كالآتي:

تأتي مصروفات كلية الصيدلة في القمة وتبلغ نحو 98 ألف جنيه مصري.

المصروفات الدراسية لكلية العلاج الطبيعي بالجامعة تبلغ 78 ألف جنيه.

المصروفات الدراسية لكلية الهندسة بالجامعة الصينية تم تحديدها بنحو 56 ألف جنيه.

تبلغ مصروفات كلية الاقتصاد والتجارة الدولية نحو 44 ألف جنيه سنويًا.

أما بالنسبة للمصروفات الخاصة بالطلاب الوافدين من الخارج فهي كالآتي:

المصاريف الدراسية لكلية العلاج الطبيعي 7 الآف دولار سنويًا.

كلية الصيدلة بالجامعة تقدر مصروفاتها بنحو 7.5 الف دولار سنويًا.

المصاريف الدراسية الخاصة بكلية الهندسة بالجامعة الصينية للوافدين بالخارج 6.5 الف دولار في العام الدراسي الواحد.

مصروفات كلية الاقتصاد والتجارة الدولية تقدر بنحو 5 الآف دولار سنويًا.

يحصل كافة الطلاب المتفوقين على خصم تبلغ قيمته نحو 40% على المصروفات الدراسية.