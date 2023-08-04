بعد التحديث .. ثبت تردد قناة كراميش للاطفال علي النايل سات

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات لعام 2023، حيث تُعد قناة كراميش من بين القنوات المميزة التي يتابعها الأطفال ويحبونها كثيرًا ، وتعتبر هذه القناة واحدة من القنوات المميزة التي يسعى الكثيرون لمعرفة ترددها واليوم، نقدم لكم من خلال موقعنا البديل نيوز الذي يحتوي على آخر تحديثات الترددات للقنوات، تردد قناة الكراميش للأطفال على النايل سات بأعلى جودة، حيث تم آخر تحديث لهذه الترددات قبل 3 أيام على الأقل

قناة كراميش للاطفال علي النايل سات

تتمتع قناة كراميش بالعديد من المميزات، ومن بينها:

– يتم بث محتوى هادف ومميز صمم خصيصًا للأطفال الصغار.

– تعد قناة كراميش واحدة من أفضل القنوات التي تبث محتوى هادف ومميز وسهل.

– تقوم القناة ببث جميع الفقرات طوال اليوم بدون أي انقطاع أو تشويش.

– تمكن الجميع من مشاهدة القناة بشكل مجاني دون أي مشاكل.

– تقدم القناة مجموعة كبيرة من الأناشيد التعليمية والأناشيد التي يحبها الأطفال.

تردد قناة كراميش للاطفال علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك تنزيل التردد لمتابعة قناة كراميش للأطفال بأعلى جودة:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11605.

– الاستقطاب: أفقي H.

– معامل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

– الجودة: SD.

وبهذا يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لتلقي بث قناة الكراميش بأعلى جودة.