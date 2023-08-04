رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023| نتائج الثانوية العامة الاردن برقم الجلوس www tawjihi
رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التعليم الاردنية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام وسط متابعة مشددة من قبل وزارة التعليم الاردنية التي أكدت على حرصها على متابعة عملية رصد وتجميع الدرجات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 …
رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023
يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم الاردنية تيسيراً على الطلاب واولياء الأمور خاصة بعد الموجة الحارة التي تضرب عدد من محافظات الاردنية، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 87% مشيداً بالمجهود التي قامت به الوزارة منذ بداية العام حتى إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.
وأكد وزير التعليم الاردني أن الوزارة انتهت من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة بداية من يوم السبت الموافق 5 أغسطس، ونفى سيادته الأخبار التي يتم تداولها على عدد من المواقع الالكترونية والتي أكدت ظهور النتيجة مشيراً إلى أن النتائج لن تكون متاحة إلا على الموقع الرسمي للوزارة فقط.
خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الاردني 2023
- يجب زيارة موقع وزارة التعليم الاردن على الانترنت.
- ثم اختر نتائج التوجيهي 2023.
- ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.
- بعد ذلك اضغط على عرض النتيجة .
- سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.
- يمكن للطالب طباعة النتيجة حتى يتمكن من الإطلاع عليها في أي وقت آخر.