“جميع العيارات” اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 اغسطس 2023 عيار 18-21-24 سعر الذهب بالجنيه

شهدت اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 اغسطس حالة من الاستقرار في سوق الذهب المصرية عند آخر تحديث له، بما في ذلك الذهب عيار 21 والجنيه الذهب وباقي الأعيرة، وذلك لعدة أيام متتالية، ومن ناحية العالمية، ارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 9 دولارات وصل إلى حوالي 1968 دولارًا للأوقية، وفقًا لتحديثات بورصة الذهب العالمية التي نشرتها “واشنطن بوست”.

اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 اغسطس

في الجمعة 4 أغسطس 2023، ارتفع اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 اغسطس حيث بلغ سعره عيار 21 حوالي 1968 دولارًا للأوقية على مستوى العالم لحساب قيمة الذهب عيار 21 في السوق المصرية، يتم إضافة 150 جنيهًا على سعر جرام الذهب، أو يمكن أن تتراوح الزيادة بين 7% و10% من قيمة الجرام الواحد للذهب، وذلك وفقًا للمصنعية وتفاصيل المشغولات الذهبية المختلفة، يُلاحظ أن الجنيه الذهب يتميز بسعر مصنعية أقل من باقي المشغولات الذهبية، وقد تختلف النسبة حسب تجار الذهب المختلفين، وبينما سعر الذهب في الأسواق المصرية تكون على النحو التالي:

بلغ عيار 21 حوالي 2150 جنيهًا للجرام.

وأما عيار 18 يتراوح سعره حوالي 1842 جنيهًا للجرام.

وأما عيار 24 وصل إلى 2460 جنيهًا للجرام.

وسجل ا الجنيه الذهب قيمة 17200 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 اغسطس في البورصة العالمية

تسجل أسعار الذهب حاليًا حالة من تدني مستوياتها في 3 أسابيع بسبب الانخفاض الكبير الذي شهدته منذ بداية الأسبوع، ويرجع هذا الانخفاض إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي دعمت الدولار الأمريكي وأثرت سلبًا على أداء الذهب.

تتداول اسعار الذهب اليوم الجمعة 4 اغسطس بقيمة حوالي 1936 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 1930 دولار للأونصة، وقد شهد انخفاضًا بنسبة 0.5% في اليوم السابق.