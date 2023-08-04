direct link.. نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf، تستعد وزارة التربية العراقية للاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf خلال الايام القادمة بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث ستعلن نتائج السادس الاعدادي 2023 بعد نهاية مرحلة التدقيق التي تجرى حاليا والتي تهدف لأن يحصل كل طالب على حقه من الدرجات دون زيادة أو نقصان، ليتم بعدها رفع نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني والاسم عبر عدد من المواقع الالكترونية الرسمية، ولذا نوفر لكم رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf

يمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf بأكثر من طريقة بعد أن يتم اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية العراقية التي ناشدت الكنترولات بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق قريبا ليتمكن كل طالب من معرفة مجموعه، حيث أن السادس الاعدادي بمثابة الثانوية العامة ويتوقف على نتيجته تحديد مستقبل الطالب الاكاديمي، وقد انتشرت أخبار تفيد بأن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول سوف تعلن قبل حلول يوم 10 من الشهر الجاري فيما لم يتم تأكيد الأخبار بشكل رسمي ولم يحدد موعد الكشف عنها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في نفس الوقت لجميع المحافظات، واليكم رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf بالاسم:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم باختيار نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الاعدادي 2023.

قم بادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة تنزيل النتيجة pdf.

ابحث عن اسمك ودرجاتك في الملف الذي قمت بتحميله على جهازك.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم

وقد تم تفعيل رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم استعدادا لرفع النتائج خلال الايام القادمة، وقد أفادت المؤشرات أن نسبة النجاح في نتائج السادس الاعدادي 2023 جيدة مقارنة بالعام الماضي، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.