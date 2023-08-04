{بشرى سارة} ترليون ألف مبروك صرف مكافأت بالجملة وحوافز خيالية لتلك الفئات

بشرى ساره صرف مكافآت وحوافز تلك الفئات أعلن مجلس الوزراء عن بشرى ساره صرف مكافآت وحوافز تلك الفئات فهذه البشرى زيادة رواتب الموظفين وإعطائهم مكافآت وترقية في عملهم من الوظائف القليلة إلى الوظائف الأعلى، سنتطرق في هذه المقالة للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة وهو بشرى ساره صرف مكافآت وحوافز تلك الفئات.

بشرى ساره صرف مكافآت وحوافز تلك الفئات

ترقية الموظفين تكون لكل شخص استمر في عمله حتى نهاية شهر 6 لعام 2023 فيتم ترقية الموظفين من الوظائف القليلة التي كانوا بها مهما كانت إلى الوظائف الأعلى، فلا يجب أن يتم ترقية الموظف الواحد لأكثر من وظيفة فالشخص الواحد في حالة ترقيته فيترقى إلى وظيفة واحدة فقط.

زيادة 5% للموظفين

حصول الموظفين على الرواتب الخاصة بوظيفتهم فإذا تم ترقية الشخص إلى وظيفة أعلى فيمكنه الحصول على راتب الوظيفة الذي يوجد بها والذي أنتقل إليها، أو الحصول على الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف في وظيفته القديمة مع زيادة 5% على راتبه الأساسي.

حوافز الموظفين الجدد

يجب على الموظفين الذي تم تعينهم من جديد والذين يعملون في أي مجال سواء كانوا ممرضين أو معلمين والذين يعملون في وظائف كبيرة والذي قضوا في عملهم ثلاث سنوات حتى عام 2023 أن يحصلوا على مكافآت، أقل زيادة على رواتبهم تكون 100 جنيه مصري وأعلى زيادة تصل إلى 150 جنيه مصري يمكن أن يحصلوا على هذه الزيادة في كل شهر مع رواتبهم الذي يحصلوا عليها.

موعد زيادة الرواتب والمعاشات

بدأ صرف زيادة المعاشات والرواتب في أول شهر أبريل، فحصل الموظفين والذي يوجد لديهم معاش على مبلغ من المال زيادة على راتبهم أو معاشهم الأساسي يصل إلى 125 جنيه مصري، فهذا القرار من القرارات التي جعلت الكثير من الأشخاص يشعرون بالسرور لزيادة المعاش الذي يحصلون عليه.

فئات لم تحصل على زيادة الرواتب

لا يمكن للأشخاص الذين يعملون في الخارج أن يحصلوا على الزيادة في رواتبهم والطلاب الذين يقدمون على منح من الخارج والذين يدرسون في الخارج، كل هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يحصلوا على الأموال الزيادة على الرواتب أو على المعاشات