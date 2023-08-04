يبن المحظوظة يا فوزي… خش وشوف صرف 2000 جنيه منحة دورية للعمال المحددين يا جماله

2000 جنيه لكل عامل صرف منحة دورية توفر الحكومة عمل للشباب العاطلين والذين لا يجدون عمل مناسب لهم ليستطيعوا أن يعيشوا بأمن وأمان ولتوفير جميع الاحتياجات الذي يحتاجون إليها، سنتطرق في هذه المقالة للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة وهو 2000 جنيه لكل عامل صرف منحة دورية.

2000 جنيه لكل عامل صرف منحة دورية

قامت الحكومة بمساعدة الكثير من الأشخاص العاطلين عن العمل وذلك في كل محافظة من المحافظات بوضعهم كعاملين في الكثير من المشاريع الجديدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهذا القرار الواحد من القرارات الهامة التي أعلنت عنها وزارة القوى لهيئة العاملين، كما يمكن لهؤلاء العاملين العمل في أكبر شركات المقاولة الذي يعملون على إنشاء قناة السويس فوزارة القوى والحكومة لم توفر لهم فقط العمل ولكن وفرت لهم أيضاً المساعدة الطبي ويوجد لهم تأمين اجتماعي، يمكن أيضاً لهؤلاء العاملين الحصول على 4 منح دورية سعرهم 2000 جنيه مصري كما تساعد الحكومة هؤلاء العاملين في حالة وجود حالة وفاة أو مواليد وتقدم لهم المساعدة في حالة وجود أي مرض بالأدوية المناسبة أو في حالة احتياج الأشخاص لعمل عملية معينة.

معاش العمالة غير المنتظمة

يمكن للأشخاص العاطلين عن العمل أن يكون لهم معاش خاص بهم يحصلون عليه في كل شهر فيجب تقديم مجموعة من الأوراق للحصول على المعاش ومن هذه الأوراق، تحضير صورة من شهاده الميلاد الخاصة بك وصورة من البطاقة الشخصية وتقديم ورقة تثبت أنه تم التأمين عليك فجميع هذه الأوراق مهمة للحصول على معاش خاص بك في كل شهر.

الفئات المستحقة لصرف العمالة غير المنتظمة

يوجد مجموعة من الأشخاص يمكن أن يحصلوا على 2000 جنيه لكل عامل صرف منحة دورية، وهم الذي يوجد لديهم مشروعات صغيرة ومتوسطة والذي يوجد لديهم أراضي مساحتها صغيرة والعمال الذين يعملون في الأراضي الزراعية والأشخاص الذي يكون عملهم تحفيظ القران الكريم والسي لا يوجد لديهم عمل مستقر أو نستمر معهم لفترة طويلة، فجميع هؤلاء الأشخاص من الممكن أن يحصلوا على الدعم بكل سهولة.