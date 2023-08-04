هنا..رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول العلمي والأدبي موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

نتيجة الصف السادس الإعدادى فى العراق، حيث يتردد بين طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي وأولياء الأمور السؤال حول موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في القسمين العلمي والأدبي، حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية العراقية أي تصريح رسمي بشأن موعد إعلان النتائج، ونفت بشدة جميع الأخبار التي تشير إلى مواعيد محددة، وأوضحت الوزارة أن النتائج ستُعلن فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية. يجري حاليًا عمليات التصحيح في المراحل الأخيرة.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون ذلك في الساعات القادمة. ستُعلن وزارة التربية العراقية عن موعد رفع النتائج على موقعها الإلكتروني الرسمي وعبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها،وعند إعلان النتائج، ستكون هناك خطوات متاحة للاستعلام عنها عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج ومعرفة النتيجة النهائية لكل طالب.

نتائج السادس الإعدادي موقع نتائجنا

يعتبر موقع “نتائجنا” أحد أهم المواقع الإلكترونية في العراق، حيث يتيح للمستخدمين استخراج نتائج جميع المراحل التعليمية. تم الفعل حديثاً إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 ونتائج بقية المراحل، وتم تقديمها بصيغة ملفات “bdf”، وفقًا لموقع “نتائجنا”، يشير إلى أن عمليات التصحيح لا تزال جارية وتقترب من الانتهاء النهائي،ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن النتائج واستخراج كشوف الدرجات عن طريق النقر على أيقونة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم كل محافظة في العراق. يمكن الوصول إلى هذه الخدمة على موقع “نتائجنا”.

رابط نتائج السادس الإعدادي فى العراق

يتم الحصول على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 في القسمين العلمي والأدبي بشكل إلكتروني عن طريق موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ابحث عن أيقونة “نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول” وانقر عليها.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها وأدخل رقم الامتحان الخاص بك.

انقر على أيقونة “عرض النتيجة” أو ما يماثلها.

بعد القيام بالخطوات المذكورة، ستظهر لك النتيجة الخاصة بك، وبإمكانك استعراض الدرجات والمعلومات المتعلقة بنجاحك في الامتحان.