“متخرجش من بيتك”.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 Online عبر موقع التنسيق

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023، سيشهد “جوجل” عمليات بحث عالية حول خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 خاصة مع فتح باب تسجيل الرغبات بداية من صباح غدا السبت عبر موقع التنسيق الالكتؤوني، حيث أن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 يتم اونلاين بطريقة ميسرة وخلال دقائق معدودة، ويستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى حتى يوم الاربعاء القادم، واليكم شرح طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023، فتابعونا.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023

واليكم تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني، حيث يمكنك ادخال رغباتك على الموقع وأن في منزلك على مدار اليوم دون الحاجة للذهاب حتى إلى المعامل التابعة للجامعات، حيث سيتم تسجيل الرغبات على الموقع بداية من الساعة التاسعة من صباح غدا السبت، أما بالنسبة لخطوات تسجيل رغبات المرحلة الاولى 2023 فتعتبر سهلة وبسيطة ولا يوجد بها أية مشكلة، وهي كما يلي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

يجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الاولى 2023

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكافة الشعب وفقا لمتوسط مجاميع الطلاب: