هل سيتم إزالة حي الرحاب والعزيزية والروابي بالكامل؟.. الأمانة العامة تحسم الجدل

قامت الأمانة العامة لجدة بالإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تنظيم العشوائيات، وهدم ما يلزم لتحقيق الأهداف، وعليه تساءل العديد حول هل سيتم إزالة حي الرحاب والعزيزية والروابي، وتحاول المملكة السعودية بذل أقصى ما في وسعها للنهوض برؤية 2030، ورفع مستوى المملكة في كل شيء، وأولها أن تكون خالية من أية مناطق سكنية غير آدمية، وخلال مقالنا سنتحدث حول ما سيتم بخصوص إزالة الأحياء الأربع السابق ذكرهم.

هل سيتم إزالة حي الرحاب والعزيزية والروابي؟

أوضحت أمانة جدة العامة الإجابة عن تساؤل الكثير حول هل يتم إزالة أحياء الرحاب والعزيزية والروابي بالكامل أم سيتم إزالة العشوائيات فقط، وقالت الأمانة أنه سيتم إزالة المناطق العشوائية فقط في تلك الأحياء، وسيتم البدء بقطع الخدمات عن العشوائيات فقط والبدء في الهدم والإزالة في الموعد المقرر لذلك كل حي على حدة، وأشارت أن المناطق غير العشوائية في تلك الأحياء غير مندرجة في الإزالة، ولن يتم قطع الخدمات عنها، وبهذا يكون قد تم توضيح وتحديد أمر المناطق التي ستزال من تلك الأحياء.

سبب إزالة الأحياء العشوائية بجدة

رأت الأمانة العامة بجدة أن هناك أسباب عديدة كانت الدافع في قرار إزالة الأحياء العشوائية بها، وتلك الأسباب كالتالي: