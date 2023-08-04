متى نتائج التوجيهي الأردن 2023 لجميع المحافظات؟.. ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية

تساءل الكثيرون حول موعد ظهور نتائج التوجيهي 2023 الأردن، وهذا ما قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عنه، وأشارت الوزارة أنها تعمل على توجيه المختصين بالشكل الصحيح حتى يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات في أسرع وقت ممكن، كما نوهت على الانتباه الشديد عند الدخول في مرحلة تدقيق ومراجعة تلك الدرجات حتى يحصل الطلاب على درجاتهم التي تتساوى مع آدائهم في الامتحانات، وخلال مقالنا سنقوم بعرض موعد ظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2023.

متى نتائج التوجيهي الأردن

أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد ظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2023 ميلاديًا وأشارت أنها ستظهر خلال منتصف شهر أغسطس الحالي، ومن المتوقع أن ظهورها سيكون يوم 18 أغسطس 2023، وقالت أن الوقت الحالي مازالوا في مرحلة تصحيح الأوراق، وبمجرد الانتهاء من التصحيح ستبدأ مرحلة التدقيق والمراجعة الجيدة، وأكد مصدر مسؤول داخل الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من نسبة النجاح العام السابق، ويرجع هذا للخطة الممنهجة والمدروسة جيدًا لأسئلة الامتحانات، والتي كان هدفها هو تمكن الطلاب من الإجابة عليها بسهولة.

رابط استخراج نتائج التوجيهي في الأردن

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط للتمكن من معرفة نتائج التوجيهي في الأردن، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: