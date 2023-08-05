“لو لسه مسجلتش” تسجيل رغبات المرحلة الاولى عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني .. غلطات اوعي تقع فيها وانت بتسجل

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن كيفية تسجيل رغبات المرحلة الاولى والتي من المقرر لها أن تنطلق غدا السبت 5 أغسطس، حيث أعلن السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق عن فتح باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين بالدور الأول عبر موقع التنسيق الالكتروني، وقد حددت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد الحكومية حتى الأربعاء 9 أغسطس الساعة الثالثة عصرا، ونستعرض معكم عبر موقعنا البديل تنسيق المرحلة الأولى فتابعوا معنا.

تسجيل رغبات المرحلة الاولى

لقد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مساء يوم الأحد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 78.8%، وبلغ عدد الطلاب نحو 112240 طالب بالمرحلة الأولى كما حدد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من كل شعبة والذي جاء على النحو التالي:

الحد الأدنى لشعبة علمي علوم للمرحلة الأولي هو 362 درجة (88.29%) ويبلغ عدد الطلاب نحو 22304 طالب وطالبة.

الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة هو 342 درجة (83.41%)، عدد الطلاب: 15013 طالب.

الحد الادنى للمرحلة الأولى الشعبة الأدبية هو 289.5 درجة (70.61%)، عدد الطلاب : 74923 طالب.

ويستطيع الطالب طباعة الرغبات التي أدخلها والحصول على الايصال برقم محدد به تاريخ وساعة التقديم، كما يمكن تعديل الرغبات لأكثر من مرة ويكون ذلك وفقا لآخر التعديلات التي قام بها على الموقع، ومن المقرر صدور نتيجة التنسيق خلال الفترة المقبلة عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني

لقد فتحت وزارة التربية والتعليم موقع التنسيق الالكتروني من أجل تسجيل رغبات المرحلة الأولى، ويتساءل الطلاب عن كيفية التسجيل وهذا ما نوضحه اليكم خلال الخطوات التالية: