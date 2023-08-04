“محتار ادخل ايه!” كليات تقبل من 60% لجميع الاقسام علمي علوم ورياضة وأدبي

يزداد اهتمام الكثير من الباحثين عن كليات تقبل من 60% في تخصص العلمي – علوم لعام 2023″ من خلال استخدام محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لتنسيق الكليات للمرحلة الأولى لعام 2023، هذا التطور دفع الطلاب الذين لم يحصلوا على مجاميع مرتفعة إلى البحث عن وبهذا السياق، سنستعرض فيما يلي قائمة بالكليات المتاحة للطلاب الذين حصلوا على مجاميع أقل من 60%.

كليات تقبل من 60%

ذكر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن النسب المئوية التي تحققها الطلاب هذا العام قليلة بقليل مقارنة بالعام الماضي، وهذا يشير إلى احتمالية أن تكون نسب تنسيق الكليات لعام 2023 أقل من تلك في العام الماضي، هناك مجموعة من الكليات المتاحة للطلاب الذين حصلوا على مجاميع أقل من 60% من الشعبة العلمية والأدبية، يمكن للطلاب الاستفادة من تجربة تنسيق الكليات لعام 2022 كدليل توجيهي لفهم كليات تقبل من 60% لعام 2023، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

حقوق انتساب موجه أسيوط 245.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

آداب انتساب موجه حلوان .245.0

حقوق انتساب موجه حلوان 244.0

آداب انتساب موجه الفيوم .244.0

حقوق انتساب موجه اسوان 244.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 244.

آداب انتساب موجه دمياط 244.0

محموعة من الكليات تقبل من 60% فيما أقل:

آداب انتساب موجه بور سعيد 244

حقوق انتساب موجه بنها 244

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 244

حقوق انتساب موجه طنطا 244

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243

حقوق انتساب موجه المنصوره 243

آداب انتساب موجه بنى سويف 243

آداب انتساب موجه أسوان 243

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 243.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة علوم الحاسب رياضة 242.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 242.0

آداب انتساب موجه أسيوط 242.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 242.0

طريقة تسجيل الرغبات 2023

بعد معرفة ما هي الـ كليات تقبل من 60% وبمناسبة انطلاق رحلة تنسيق الجامعات للعام 2023، يسعدنا أن نخبر جميع طلاب الصف الثانوي الذين ينتمون للمرحلة الأولى بأنهم مدعوون للتسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني غدًا صباحًا عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر، هناك خطوات بسيطة تمكنكم من تسجيل الرغبات بسهولة: